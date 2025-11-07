Mundo hiperconectado: 5G, IoT, cloud e IA estão a transformar a economia e os negócios

São dados que a IoT Analytics acaba de divulgar e mostram a rápida ascensão do mundo hiperconectado, em que pessoas, dispositivos, empresas e processos estão ligados de forma constante. A combinação de várias tecnologias, principalmente do 5G, IoT, cloud e Inteligência Artificial, está a levar a uma grande transformação da economia e a obrigar a novos modelos de negócio, independentemente do sector de atividade. Como operar no mundo hiperconectado e que desafios ele acarreta são algumas das questões que vão ser debatidas na 7ª edição da Vodafone Business Conference, que em 2025 se dedica ao tema da hiperconectividade. Marcada para 27 de novembro na Reitoria da Universidade Nova em Lisboa, a conferência vai debruçar-se sobre os impactos da hiperconectividade, o que inclui a aceleração dos negócios, a criação de novos modelos de liderança e a modernização da experiência do cliente. “Decidimos trazer este tema para a Business Conference porque acreditamos que é urgente refletir sobre como é que a hiperconectividade pode ser um motor de crescimento, de eficiência e de sustentabilidade”, disse ao Dinheiro Vivo a diretora de Produtos e Serviços da Vodafone Business, Filomena Pereira.“Sentimos que a hiperconectividade aconteceu gradualmente e depois de repente, foi uma revolução silenciosa mas que se foi impondo no nosso dia-a-dia”, considerou. “Hoje vivemos na tal economia em que está tudo ligado, as pessoas, as empresas, máquinas, dados, e isto exige aqui uma nova forma de pensar e de agir”, assinalou. A executiva frisou que não se trata de tecnologias que virão no futuro mas de uma realidade existente, embora muitas empresas ainda não estejam a tirar partido delas. “Isto vai acelerar e portanto o esperar para ver não é uma opção viável”, indicou. No contexto desafiante que se vive, com instabilidade geopolítica, pressão sobre recursos e exigência crescente dos consumidores, “a tecnologia tem que ser vista como uma alavanca estratégica e que pode contribuir para melhorar a produtividade e o crescimento das empresas”, indicou Filomena Pereira.A ideia da Vodafone é provocar a reflexão e mostrar o que já está disponível. “O nosso objetivo é que esta conferência seja um espaço de partilha, de inspiração, mas também promover a ação”, acrescentou. “Em vez de recear o que aí vem, é pensar de que forma é que vão iniciar o caminho de transformação.”Para Mário Peres, gestor de vendas IoT da Vodafone Portugal, esta é “uma revolução que está em curso” e justifica debater no palco nacional, em especial as vias de internacionalização que a hiperconectividade traz. “É um novo conceito de oportunidades para as empresas”, salientou. “É um caminho muito desafiante para todos, porque quem não entrar neste caminho vê as suas oportunidades limitadas e não há como não olhar seriamente para estas oportunidades.”