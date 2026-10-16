Não formamos números. Formamos pessoas. A visão da Católica Porto SBE que conquista reconhecimento internacional
O que define uma boa escola de negócios? A posição que ocupa nos rankings internacionais? A empregabilidade dos seus diplomados? Ou a capacidade de preparar profissionais para os desafios que vão encontrar ao longo da carreira?
A resposta dificilmente se resume a um único indicador. Num mercado de trabalho em constante transformação, onde as competências técnicas precisam de acompanhar novas exigências, a qualidade da formação mede-se também pela capacidade de desenvolver pessoas, estimular o pensamento crítico e preparar profissionais capazes de fazer a diferença nas organizações.
É esta a visão que orienta a Católica Porto School of Business and Economics, uma escola de Gestão e Economia integrada na Universidade Católica Portuguesa, que alia o rigor académico a uma relação de proximidade com estudantes, docentes, alumni e empresas.
Com quase 40 anos de história, a Escola tem vindo a consolidar a sua projeção internacional, mantendo uma identidade profundamente ligada ao Porto e à região Norte. Uma trajetória que encontra agora expressão na presença em cinco rankings internacionais do Financial Times.
Quando os resultados contam a história de quem aprende
Os rankings são uma referência importante para quem procura formação superior, sobretudo num contexto em que a oferta académica é cada vez mais internacional. Mas, para além das posições alcançadas, há indicadores que ajudam a compreender o impacto que uma experiência académica pode ter na vida profissional.
É o caso do Mestrado em Gestão da Católica Porto SBE, que, na edição de 2026 do Financial Times, alcançou o primeiro lugar mundial no indicador de progressão de carreira.
O resultado ganha outra dimensão quando analisado em conjunto com os restantes dados: três anos após a conclusão do programa, os alumni registam um aumento salarial de 73%, enquanto a taxa de empregabilidade atinge os 100% nos três meses seguintes à graduação.
O mestrado depois de uma subida de 29 lugares, registou a maior progressão entre os 100 programas classificados nesta edição, ocupando agora a 66ª posição mundial
Também o Mestrado em Finanças reforçou a sua posição internacional. Em 2026, subiu nove lugares, e destacou-se no décimo lugar no indicador de progressão de carreira dos alumni, ocupando agora o 54º lugar mundial. A empregabilidade voltou a atingir os 100% até três meses após a conclusão do programa.
Mais do que resultados académicos, estes indicadores ajudam a perceber de que forma a formação se traduz em oportunidades concretas, valorização profissional e novas perspetivas de carreira.
Como sublinha João Pinto, diretor da Católica Porto SBE, “Mas a excelência só faz sentido quando gera impacto.”
Uma escola onde cada percurso tem importância
Numa altura em que a tecnologia está a transformar profissões e modelos de negócio, preparar os profissionais do futuro exige mais do que transmitir conhecimentos técnicos.
A capacidade de questionar, tomar decisões, trabalhar em equipa ou liderar com responsabilidade assume uma importância crescente. São competências que não se desenvolvem apenas através dos conteúdos programáticos, mas também das experiências, das relações e dos desafios que fazem parte do percurso académico.
Na Católica Porto SBE, esta dimensão traduz-se numa aposta no acompanhamento individual e na proximidade entre estudantes e docentes. A formação é entendida como um processo que vai além da sala de aula, no qual o desenvolvimento pessoal acompanha a aquisição de conhecimento.
Esta filosofia está na origem da nova assinatura da Escola, Irreplaceable Humans, apresentada em 2026, no mesmo ano em que a antiga Católica Porto Business School passou a designar-se Católica Porto School of Business and Economics.
Mais do que uma mudança de nome, esta evolução procura dar maior visibilidade às áreas da Gestão e da Economia, à investigação e à ambição internacional da instituição.
O novo posicionamento reflete também uma convicção: perante o avanço da inteligência artificial e da automação, competências como a criatividade, a empatia, a ética e o pensamento crítico tornam-se ainda mais relevantes.
Nas palavras de João Pinto, “O conhecimento abre-nos muitas possibilidades. Mas é o desenvolvimento integral de cada Pessoa que nos torna verdadeiramente insubstituíveis.”
Do Porto para o mundo, sem perder a ligação às empresas
A ligação ao tecido empresarial é outra das dimensões que caracteriza a Católica Porto SBE. A proximidade às organizações permite aproximar o conhecimento académico dos desafios concretos da gestão, criando oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional.
Esta relação estende-se à investigação e à transferência de conhecimento, através de dois centros de investigação, o Centro de Estudos em Gestão e Economia (CEGE) e o Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada (CEGEA), e de seis centros dedicados a áreas como a liderança, a sustentabilidade, a inovação, a ética e a governação.
A oferta formativa acompanha diferentes momentos do percurso académico e profissional, desde as licenciaturas em Gestão e Economia e a dupla licenciatura em Direito e em Gestão até aos mestrados, doutoramento e Formação Executiva.
Nesta última área, a Escola disponibiliza mais de 60 programas abertos, incluindo o MBA Executivo, pós-graduações e cursos diversos, além de formação customizada e/ou incompany dirigida a profissionais e empresas.
A qualidade desta oferta encontra também reconhecimento internacional. Em 2026, a Católica Porto SBE integrou os dois rankings mundiais Top 100 do Financial Times dedicados à Formação Executiva: Executive Education Open Enrolment e Executive Education Custom.
Já no ranking European Business Schools 2025, a Escola subiu 13 posições, registando a maior progressão entre as instituições portuguesas presentes na classificação.
A estes resultados junta-se o estatuto Triple Crown, sendo a Católica Porto SBE a única escola de negócios no Norte de Portugal que reúne as três acreditações internacionais EQUIS, AMBA e AACSB, um reconhecimento da excelência académica e institucional. Apesar da crescente projeção internacional, o Porto continua a ser um elemento central na identidade da Escola. É a partir desta ligação à cidade, às empresas e à comunidade que a Católica Porto SBE desenvolve a sua atividade, enquanto participa em redes globais, estabelece parcerias internacionais e promove oportunidades de mobilidade.
O verdadeiro valor da formação está no que acontece depois
Os resultados alcançados nos rankings do Financial Times confirmam a posição da Católica Porto SBE no panorama internacional das escolas de negócios. Mas também levantam uma questão importante: o que permanece depois de concluído um curso?
Para quem termina uma licenciatura, um mestrado ou um programa de Formação Executiva, o valor da experiência académica não se esgota no diploma. Está nas competências adquiridas, nas relações construídas, nas oportunidades profissionais e na capacidade de enfrentar novos desafios.
É precisamente nesta perspetiva que a Católica Porto SBE procura afirmar a sua identidade. Uma escola onde o rigor académico e o reconhecimento internacional convivem com uma visão humanista da educação, assente na proximidade e no desenvolvimento de cada pessoa.
Porque, por detrás de cada indicador de empregabilidade, de cada progressão de carreira e de cada posição conquistada num ranking, existem percursos individuais.
E são esses percursos que dão verdadeiro significado aos números.
Irreplaceable Humans.