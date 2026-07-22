Novos desafios pedem novas competências
O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa) é a Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, com 120 anos de história e experiência no ensino destas áreas do conhecimento.
O ISCSP-ULisboa distingue-se por conjugar tradição e modernidade, afirmando-se como uma escola aberta ao mundo e fortemente comprometida com a qualidade do ensino, a internacionalização, a produção científica, a responsabilidade social e a sustentabilidade.
A sua oferta formativa integra 10 Licenciaturas, 16 Mestrados, 12 Doutoramentos, 16 cursos de Pós-Graduação e diversos programas de Formação Especializada, proporcionando percursos académicos diversificados e adequados aos desafios contemporâneos.
Para além da sua missão de ensino, o ISCSP-ULisboa assume um papel relevante na produção de conhecimento científico e na sua transferência para a sociedade. Os seus Centros, Laboratórios e Observatórios fomentam o acesso aberto ao conhecimento e evidenciam o impacto social da investigação produzida.
O Instituto encontra-se em processo de candidatura ao selo HR Excellence in Research, reforçando a aposta na melhoria contínua do ecossistema científico, desde a gestão de dados à formação e desenvolvimento de carreira dos investigadores.
Atualmente, integra 92 investigadores em centros reconhecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), com 14 projetos em curso e 5 financiados pela Comissão Europeia.
Paralelamente, o Instituto tem vindo a consolidar a sua área de Formação Executiva e Consultoria, disponibilizando formação especializada e multidisciplinar que permite a estudantes e profissionais aprofundar conhecimentos e desenvolver competências em diferentes domínios de intervenção.
O ISCSP-ULisboa mantém igualmente um forte compromisso institucional com a responsabilidade social e a sustentabilidade, promovendo iniciativas de natureza social e cívica, bem como apoiando projetos de investigação e investigação-ação que contribuam para o desenvolvimento destas áreas.
Neste âmbito, o Instituto implementou o Sistema de Gestão da Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal, reconhecendo a importância do equilíbrio entre as diferentes dimensões da vida dos seus colaboradores como um fator de motivação, bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional, igualdade de oportunidades e sustentabilidade organizacional.
Saiba mais sobre o ISCSP-ULisboa em https://www.iscsp.ulisboa.pt/pt