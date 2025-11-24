DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Numa era em que há câmaras de videovigilância por todo o lado, a SafetyScope, startup portuguesa que participou no Vodafone Innovation Hub, criou uma forma de as tornar mais eficientes e auxiliar os vigilantes humanos.
A startup portuguesa SafetyScope lançou a plataforma Omni que usa tecnologia de Inteligência Artificial (IA) e visão por computador para transformar sistemas de videovigilância existentes em soluções inteligentes de deteção de anomalias. O software identifica não só eventos em tempo real, como gera automaticamente relatórios e monitoriza o estado das câmaras, poupando até 4 horas semanais aos vigilantes.

Fundada em 2024 e apoiada pela iniciativa Vodafone Innovation Hub, a empresa já está em fase piloto com a Capgemini.

