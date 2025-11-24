Startup portuguesa FiberSight deteta fugas de água e incêndios através de fibra ótica

Uma startup portuguesa, a FiberSight, criou um sistema que utiliza fibras óticas já instaladas para detetar fugas de água e incêndios, monitorizando temperatura e humidade até 25 km de distância. A tecnologia permite identificar problemas em tempo real, reduzindo desperdícios e reforçando a sustentabilidade.A solução pode ter impacto na gestão de áreas como redes públicas, agricultura ou infraestruturas críticas, como um centro de dados ou um aeroporto, funcionando quase como ter um sensor em cada metro. Com projetos já ativos na Europa e parcerias em expansão, esta é uma tecnologia inovadora que pode transformar a gestão ambiental.Saiba mais aqui.