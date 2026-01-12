British Airways: depois do espumante inglês, um tinto português a bordo

No primeiro trimestre de 2025, a British Airways, considerada uma das mais prestigiadas companhias aéreas do mundo, surpreendeu ao anunciar que ia passar a servir espumantes britânicos em várias das suas classes de voos. Os espumantes produzidos no Reino Unido, como é o caso do Nyetimber ou do Sugrue, têm estado a ganhar apreciadores, com as alterações climáticas – e os produtores exigentes – a dar uma ajuda. Assim, e depois de um teste na classe Business, a BA decidiu estender a oferta de mais alguns espumantes a outras classes de voo, para permitir um acesso mais democrático e dar a conhecer a produção nacional.Agora, a British Airways anunciou a escolha do Quinta da Bacalhôa Tinto 2022 para integrar a carta de vinhos do primeiro trimestre – a seleção é alterada a cada três meses – da classe executiva Club World. A decisão foi feita depois de um longo e exigente processo onde uma equipa decide quais as referências internacionais que devem estar á disposição dos passageiros da companhia. A referência é um blend de Cabernet Sauvignon e Merlot que estagiou 13 meses em barricas novas de carvalho francês, e que passou um mínimo de seis meses em garrafa antes de ser colocada no mercado. O grupo Bacalhôa reforça, assim “sua presença além-fronteiras e leva a excelência dos vinhos portugueses a voar ainda mais alto”, realça a empresa em comunicado enviado às redações.As companhias aéreas têm, cada vez mais, apostado em cartas de vinho exclusivas e diversificadas, por forma a servir um público que se torna mais exigente a cada viagem. A dificuldade, muitas vezes, é em conseguir selecionar uma oferta que resista às alterações que a altitude provoca tanto no olfato como no paladar, e ao mesmo tempo conseguir que todos os vinhos façam sentido com as ementas que são servidas.A entrada da Bacalhôa na seleção da BA é reflexo, também, da notoriedade dos vinhos nacionais, que apesar das dificuldades sentidas pelo setor, têm conseguido fazer-se cada vez mais presentes nos mercados internacionais, graças a um investimento direcionado para os consumidores além-fronteiras, tanto por parte dos produtores, como também dos representantes nacionais do setor..Vinhos nacionais vão a Paris para “consolidar a sua notoriedade”