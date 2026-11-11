Dinheiro Vivo

Carlos Ferreira: 30 anos a levar a gastronomia portuguesa ao Canadá

Por ocasião do trigésimo aniversário do Ferreira Café, o Dinheiro Vivo falou com o fundador do grupo Ferreira sobre o passado e a sucessão da liderança do grupo.
Carlos Ferreira, fundador do Café Ferreira, fotografado no Hotel Ritz, em Lisboa
Carlos Ferreira, fundador do Café Ferreira, fotografado no Hotel Ritz, em LisboaLeonardo Negrão
Publicado a

Peixe que compra nos Açores, vinho que sai de todo o território português e a garantia de que os sabores que serve nos espaços do grupo são os mais genuínos possível. Carlos Ferreira emigrou para o Canadá em 1975 e, desde então, tem-se dedicado a fazer com que os canadianos conheçam a gastronomia portuguesa. Sem falar francês ou inglês, começou por acumular empregos, antes de criar a sua própria empresa. Ao longo dos últimos 30 anos criou um grupo de restauração sólido e dinâmico, totalmente familiar e cuja liderança está a passar para a segunda geração – já nascida no continente norte-americano. Emprega mais de 150 pessoas e garante que, agora, já dorme tranquilo porque as contas estão sólidas. O Dinheiro Vivo falou com o empresário durante uma recente passagem por Lisboa.

Como foi o seu percurso inicial de trabalho no Canadá e como surgiu a sua ligação à restauração?

Cheguei ao Canadá em 1975. Na altura, nem eu nem a minha família tínhamos qualquer ligação à restauração; nunca tínhamos sequer entrado num restaurante em Portugal. Comecei por baixo, a lavar pratos. Durante 15 anos, mantive uma rotina extremamente dura: trabalhava na minha profissão de soldador das 7h às 17h e, logo a seguir, das 17h à meia-noite (ou por vezes das 22h às 7h), ia lavar louça, limpar prédios ou fazer outros trabalhos semelhantes. Foi a dureza desse trabalho na base da restauração que me permitiu perceber que existia ali uma oportunidade de negócio para quem soubesse fazer as coisas bem feitas.

Em 1988, assume o seu primeiro negócio próprio. Como se estruturou essa operação e que resultados obteve?

Na altura já estava no Canadá há 13 anos, propuseram-me assumir um café no centro da cidade. Era uma franquia de uma cadeia de origens belgas. Eu não sabia nada daquele ramo, mas aceitei o desafio. Fiz um investimento muito grande para a época, cerca de 250 mil dólares canadianos, e revolucionei completamente o espaço. Tive de despedir quase toda a equipa inicial porque havia vícios internos instalados entre os empregados, que agiam sem a presença de um patrão ativo.

Em termos de faturação, o negócio passou de 800 mil dólares para 1,2 milhões em três anos. Quando saí de lá para abrir o Ferreira Café, o estabelecimento já faturava 1,8 milhões de dólares. Consegui este crescimento otimizando a operação e aumentando a fatura média por cliente, que era de 2 a 2,5 dólares, para 4 dólares. Mais tarde, a minha irmã assumiu a gerência desse espaço, mantendo o negócio na família. Foi também aí que inovei ao trazer as primeiras esplanadas para as ruas de Montreal, importando cadeiras de Madagascar e Espanha, com o objetivo de trazer a cultura europeia para um país frio.

Em 1996 abre o Ferreira Café. Como foi o processo de conceção do projeto?

O Ferreira nasceu da minha vontade de mostrar aos canadianos o verdadeiro valor de Portugal, contrariando o preconceito de que a nossa gastronomia se resumia a sardinhas em lata, Mateus Rosé ou Vinho Verde barato. Entre 1994 e 1995, viajei várias vezes para Portugal com o arquiteto e o construtor do projeto, ambos canadianos. Visitámos Lisboa e o Palácio da Pena, onde nos inspirámos na cozinha histórica para desenhar a do restaurante. Abrimos no dia 1 de abril de 1996 com 134 lugares, uma carta com 140 marcas de vinho diferentes e 120 referências de vinhos do Porto, algo inédito para a época.

Fez tudo com recurso a capitais próprios e banca, creio. Foi fácil?

O início foi um pesadelo financeiro. Um mês antes da abertura, o diretor de crédito do banco recusou o financiamento porque não entendia o conceito de um restaurante português sofisticado. Tive de contornar a situação recorrendo a instâncias superiores no banco, utilizando capitais próprios e um empréstimo para pequenas e médias empresas apoiado pelo governo, que tinha um limite de 600 mil dólares.  O projeto estava orçado em 950 mil dólares, mas acabou por custar 1,2 milhões devido a problemas estruturais e de infraestrutura no prédio, além do custo elevado dos materiais. Fiquei numa depressão profunda e passei muitas noites sem dormir devido à enorme responsabilidade financeira.

Quanto tempo demorou a atingir o break even?

Demorámos cinco anos a atingir o break-even e a liquidar todas as dívidas. Para além disso, a cozinha inicial, embora esteticamente inspirada no Oalacio  da Pena, não era nada prática e teve de ser totalmente reestruturada logo nos primeiros três meses (risos)

Como é que escolhe os chefs para o Ferreira?

O primeiro chefe de cozinha era um açoriano que tinha trabalhado em restaurantes italianos e no Club Med do Algarve. Esteve connosco cerca de 15 anos, mas o percurso acabou por terminar mal, por razões humanas. Tivemos depois vários chefes consultores, incluindo franceses, que trouxeram alguns avanços, mas também problemas. Mais tarde, com o apoio da Teresa Vivas, contratámos o chefe João Hipólito, que liderou a cozinha durante 8 anos até à pandemia. O João assumiu a liderança de um dia para o outro porque o chef anterior estava a destruir o restaurante. Logo no primeiro mês da sua liderança, assumimos a cozinha do maior casamento de que há memória no Canadá, pertencente à terceira maior fortuna do país. Foi um evento de 15 milhões de dólares para 500 a 700 convidados, incluindo antigos presidentes americanos. Montámos e desmontámos cozinhas num clube de golfe privado ao longo de um mês e gerimos uma equipa de 45 cozinheiros sob um controlo de tempo rigorosíssimo. Atualmente, o João continua ligado ao Ferreira como consultor, visitando o restaurante a cada três meses para atualizar o menu.

 Os produtos que usa chegam de onde? Compra em Portugal?

O Ferreira Café foca-se essencialmente em peixe fresco, sendo que 80% do nosso peixe é importado diretamente de Portugal (atualmente, em grande parte dos Açores) por via aérea, duas vezes por semana. Isto acarreta custos altíssimos: enquanto em Portugal se paga 20 euros por quilo, eu pago cerca de 60 euros devido ao transporte e à desvalorização do dólar canadiano, que está a valer, agora, cerca de 37 cêntimos de euro.

No que toca aos vinhos, temos o monopólio estatal canadiano (SAQ). Eu não posso importar diretamente; faço o contacto com o produtor, submeto o pedido ao monopólio, e este faz a encomenda, paga ao produtor e define os preços. Um vinho que custa 10 na origem acaba por nos custar 43 na compra ao monopólio. Para termos margem, temos de o vender a pelo menos o dobro desse valor. Atualmente, 80% da nossa carta é composta por vinhos portugueses, mas tivemos de introduzir referências internacionais (chegando hoje a 560 referências no total), até porque isso nos permitiu ganhar prémios da revista Wine Spectator (risos).

Mas o Carlos também faz vinhos seus, e tem-nos à venda na carta. Como é que isso começou?

Comecei a investir em vinhas no Douro em 2010, em parceria com a família Roboredo Madeira, adquirindo uma parcela colada à Quinta da Leda. Mais tarde, comprei a segunda e a terceira parcelas vizinhas a famílias que não queriam continuar com as terras. Hoje, tenho 43 hectares de terreno, com 21 hectares de vinha tinta plantada, além de oliveiras para produção de azeite.

E quanto é que produz?

Cerca de 40 a 45 mil garrafas de vinho. Com as restrições e quotas de transporte impostas pelo monopólio canadiano, tive de ajustar a estratégia de negócio pós-COVID. Atualmente, vendo a maior parte das uvas (que são todas de letra A) à Symington (Cari) e retenho apenas o equivalente a cerca de 10 mil litros para produzir o vinho que efetivamente consigo escoar e consumir nos meus próprios restaurantes. Cerca de 90% do vinho que engarrafamos é exportado para consumo no nosso grupo.

E, entretanto, o grupo foi crescendo…

Cinco anos após atingirmos o equilíbrio financeiro no Ferreira Café, abri o Vasco da Gama, que já conta com 20 anos de atividade. A ideia surgiu durante uma escala forçada em Zurique, onde fiquei impressionado com o conceito local de comida rápida, mas com sofisticação e qualidade. O Vasco da Gama foca-se em sanduíches, saladas, produtos biológicos e venda de azeites e conservas.

Mais tarde, por razões de patriotismo e para combater as imitações baratas de "frango piri-piri" no mercado canadiano, criei o Campo, que tem atualmente com três estabelecimentos. Importámos de Portugal grelhadores ecológicos da marca Silta, que consomem menos gás e energia, garantindo que o frango é grelhado com a mesma qualidade do tradicional frango de churrasco feito na brasa.

Quantas pessoas tem atualmente a trabalhar no grupo?

O grupo tem atualmente entre 150 a 160 colaboradores na folha de pagamentos. Só o restaurante Ferreira Café conta com 60 funcionários e apresenta uma folha salarial anual de 3,4 milhões de dólares. Recentemente, realizámos uma enorme renovação estética e estrutural no Ferreira Café – estamos a celebrar 30 anos – que custou entre 1,4 e 1,5 milhões de dólares. A este valor soma-se mais meio milhão de dólares que investimos no ano anterior para refazer e modernizar por completo as cozinhas do restaurante. O negócio é muito estável e altamente rentável. Em termos de volume de clientes, servimos habitualmente entre 120 a 140 pessoas ao almoço e entre 150 a 240 ao jantar.

O Carlos está, atualmente, mais afastado da parte operacional, correto? Tem deixado isso para as suas filhas. Como está a ser esse processo de sucessão?

De forma natural, sem pressões e de forma progressiva. Expliquei-lhes que assumir o negócio da família lhes daria a liberdade de serem as suas próprias patroas, decidindo os seus horários, férias e rendimentos, algo que não teriam a trabalhar para terceiros. Elas assumiram a gestão diária, a modernização tecnológica e a vertente de comunicação e media do grupo. Eu afastei-me da gestão direta da cadeia Campo. Continuo, no entanto, muito focado no Ferreira Café, onde dou apoio na manutenção física do espaço, garantindo que o padrão de qualidade e a alma do negócio que construímos ao longo de três décadas se mantêm intactos.