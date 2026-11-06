Como incentivar as crianças a poupar

Começar a poupar pode ser com 1 cêntimo, o que é o mesmo que dizer que, para começar, qualquer quantia serve. O que é preciso é ganhar o hábito, ou melhor, as boas orientações que os progenitores vão dando aos filhos ou aos netos.

Poupar na ótica das crianças está longe da poupança de um adolescente, e muito menos de um adulto em idade ativa. Poupar começa por ser uma brincadeira, em que a criança a partir dos três anos deve entrar. Pode ser um monopólio, um dos jogos mais antigos e que se pode tornar didático com compras, vendas, negociações e poupanças. Ou o jogo de ir arrecadando uma moeda de cada vez, que são ofertas dos avós, dos pais, dos amigos dos pais, e que vão enchendo o mealheiro, que geralmente é em forma de porquinho, pois é fácil a ligação da imagem de um animal simpático à riqueza.

A criança pode não saber o valor do dinheiro, mas saberá que quando tiver o seu porquinho cheio de moedas, pretas ou brancas, será mais forte. E com a idade dos cinco anos vai aperceber-se de que está mais rico.

Mas esta aprendizagem da criança que passa pela importância de ter o seu primeiro mealheiro, tem de ser envolvida em outros jogos. Por exemplo, ir ao supermercado com a mãe/pai e fazer o pagamento em numerário, com cartão ou com a aplicação. Começa por ter a noção de que trazer alimentos, roupas, ferramentas ou brinquedos exige dar algo em troca e isso é dinheiro. Começa a aperceber-se de que as moedas e notas permitem ligar o desejo à possibilidade de comprar. A partir do momento em que tenha a noção dos números, a aprendizagem passa pela inclusão da criança no processo de compras da alimentação, com a obrigação de comparação de valores para conseguir o mais barato, ou a comparação de produtos idênticos, mas com preços diferentes.

É outro jogo e pode prosseguir com a realização da lista de compras se, entretanto, começar a escrever ou, se ainda não sabe, poderá desenhar. Vai perceber que ao lançar compras para o carrinho vaio ter de entregar dinheiro. E, por falar em dinheiro, pode aos cinco anos perceber que notas, cartão ou telemóvel significam dinheiro que tem de estar em algum sítio e tem de ser ganho.

Ganhar é uma palavra esquisita, mas a criança apercebe-se que os pais saem de manhã para um trabalho, enquanto ele é entregue no pré-escolar ou no colégio. Ele vai aprender e os pais vão trabalhar porque é necessário ter o tal dinheiro que permite trocar por compras. A sequência está montada, e a criança percebe que o dinheiro resulta do trabalho dos pais ou dos avós, e que o dinheiro não chega para tudo e, daí, terem de ser feitas escolhas. A criança vai ouvir falar do que é mais barato, onde se pode gastar durante o mês e o que tem de ficar para o mês seguinte. A criança acaba a perceber que uns têm produtos e outros o dinheiro para trocar por esses produtos.

Entretanto, fala-se das dificuldades em comprar tudo o que se gosta. Há crianças que vão ao supermercado e colocam no carrinho um chocolate ou as bolachas de que gostam, e os pais reconhecem que durante esta semana não é possível levar aquilo que deseja. Temos os primeiros desgostos, o que irá acontecer ao longo da vida. Mais um dia de aprendizagem do que é o dinheiro e do que é a poupança.

Aliás, esta palavra incómoda vai surgir desde muito cedo, pois será necessário poupar para os livros escolares, para a viagem de estudo, para a roupa de inverno/verão, ou para as férias junto da praia. Com certeza que ainda será cedo para a criança intuir que os pais estarão a pensar no futuro da reforma, e muito antes disso estarão a pensar no custo da universidade e na ajuda que terão de dar à criança quando esta atingir a maioridade e precisar de carro e/ou casa.