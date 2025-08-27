Concorrência dá luz verde à compra da Grudisul pelo grupo Bel

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à compra da Grudisul pelo Grupo Bel - acionista do Diário de Notícias - esta quarta-feira, 27 de agosto. Um passo que o grupo liderado por Marco Galinha considera "decisivo" para a sua estratégia de crescimento."Este parecer positivo, comunicado oficialmente, abre caminho para a celebração do contrato definitivo de compra e venda das participações, que deverá ocorrer nos próximos dias", refere ainda o grupo Bel em comunicado. A Grudisul tem, na sua atividade, o comércio de cafés, produtos alimentares e bebidas. A empresa distribui ainda brindes, artigos de papelaria e tabacaria, perfumaria, cosméticos, têxteis e comercializa combustíveis, pneus, lubrificantes e presta serviços de reparação automóvel e exploração de minimercados.O contrato entre as duas empresas deverá ficar fechado nos próximos 15 dias, segundo condições impostas pelo contrato-promessa que tinha sido entretanto realizado entre as partes. "A aquisição da Grudisul representa um reforço importante da presença do Grupo BEL no setor, consolidando a sua estratégia de diversificação e crescimento sustentável, sempre em linha com as boas práticas de mercado e a regulação vigente", lê-se ainda no documento do grupo Bel enviado às redações. .Grupo Bel notifica Concorrência de compra de quatro empresas no sul do país