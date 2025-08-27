DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Concorrência dá luz verde à compra da Grudisul pelo grupo Bel

Notificação da compra da empresa do Algarve tinha sido feita no início deste mês. Foi aprovada sem oposição. Contrato deverá ser concluído nos próximos dias.
Marco Galinha, presidente do Grupo Bel
Marco Galinha, presidente do Grupo BelRita Chantre / Global Imagens
A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à compra da Grudisul pelo Grupo Bel - acionista do Diário de Notícias - esta quarta-feira, 27 de agosto. Um passo que o grupo liderado por Marco Galinha considera "decisivo" para a sua estratégia de crescimento.

"Este parecer positivo, comunicado oficialmente, abre caminho para a celebração do contrato definitivo de compra e venda das participações, que deverá ocorrer nos próximos dias", refere ainda o grupo Bel em comunicado.

A Grudisul tem, na sua atividade, o comércio de cafés, produtos alimentares e bebidas. A empresa distribui ainda brindes, artigos de papelaria e tabacaria, perfumaria, cosméticos, têxteis e comercializa combustíveis, pneus, lubrificantes e presta serviços de reparação automóvel e exploração de minimercados.

O contrato entre as duas empresas deverá ficar fechado nos próximos 15 dias, segundo condições impostas pelo contrato-promessa que tinha sido entretanto realizado entre as partes. "A aquisição da Grudisul representa um reforço importante da presença do Grupo BEL no setor, consolidando a sua estratégia de diversificação e crescimento sustentável, sempre em linha com as boas práticas de mercado e a regulação vigente", lê-se ainda no documento do grupo Bel enviado às redações.

Marco Galinha, presidente do Grupo Bel
Grupo Bel notifica Concorrência de compra de quatro empresas no sul do país

