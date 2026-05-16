Concurso Mundial de Bruxelas chega à Arménia e pode deixar três milhões na economia

O Concurso Mundial de Bruxelas (CMB) vai na sua 33º edição, mas a dimensão que atingiu tem-no levado a outros territórios – já raramente acontece na capital que lhe dá nome – e foi-se dividindo por tipos de vinho, precisamente pela dificuldade logística que já representava.

Atualmente, a competição divide-se entre as sessões de Tintos e Brancos – a mais concorrida, e a que começa já no próximo dia 21 de maio; de Rosés; de Espumantes e de Doces e Fortificados. Todas as sessões acontecem em diferentes geografias. Este ano, Arménia, França e Itália são os países anfitriões de algumas das provas que duram, em média, três dias.

Um evento desta envergadura é sempre algo muito relevante para a região que o acolhe, devido ao seu impacto económico. O investimento, dividido entre os próprios Governos dos países anfitriões e uma série de patrocinadores é, por norma, reavisto através das inscrições dos participantes – cada produtor tem de pagar para ter os seus vinhos a concurso, para além de enviar as amostrar que quer ver provadas pelos painéis de especialistas. Mas o impacto económico vai muito para além destes custos e receitas diretas.

Cálculos do DN tendo em consideração eventos anteriores, revelam que o impacto económico do CMB em Erevan poderá chegar aos três milhões de euros (1,3 mil milhões de drams, a moeda local e ao câmbio atual). Não apenas pelos gastos diretos que os participantes e a organização vão fazer durante o evento, mas também graças ao efeito multiplicador na restauração, hotelaria, transportes e serviços. No mesmo sentido, muitas vezes estes eventos atraem turistas e visitantes que gostam de interagir com os participantes, o que faz aumentar o número de visitas na região.

Participam nesta prova centenas de jurados – jornalistas, produtores, enólogos, escanções, importadores – de todas os mercados que levam vinhos à prova e, anualmente, estão inscritas milhares de referências. Todos os vinhos são avaliados em provas cegas, por mesas compostas por especialistas de vários países – por norma, cinco pessoas – e as avaliações são depois ponderadas com base em diversos critérios e é dada uma classificação final que pode representar, ou não, a atribuição de medalhas de bronze, prata, ouro e grande ouro, a cada vinho.

A única informação disponível para os jurados, quando da prova, é o tipo de vinho (branco ou tinto) e o ano a que diz respeito. Se ainda não tiver sido engarrafado, a indicação também consta da informação que acompanha a garrafa em questão. Tudo o resto, é segredo até as avaliações estarem terminadas nesse dia.