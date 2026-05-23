Concurso Mundial de Bruxelas regressa à Europa em 2027. Douro é a região escolhida

O anúncio foi feito este sábado, 23 de maio, em Yerevan, na Arménia: o Douro recebe, pela primeira vez, o Concurso Mundial de Bruxelas (CMB), para duas sessões, em maio de 2027. Uma dedicada aos vinhos tintos e brancos, e outra aos vinhos doces e fortificados. A informação, que o Dinheiro Vivo já tinha avançado no ano passado, foi oficializada pela organização do evento no encerramento da sessão de Tintos e Brancos de 2026, que decorreu esta semana, na Arménia.

O CMB 2027 está a ser organizado em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro), que agrega 19 municípios da região. Durante três dias, o Douro vai receber centenas de especialistas internacionais para provar e classificar os milhares de vinhos que, por norma, se inscrevem na competição.

“Depois de termos dado destaque às vinhas emergentes do “planeta” vinho, regressamos à Europa, para um dos terroirs históricos e mais emblemáticos do mundo, o berço do ilustre Vinho do Porto”, sublinha Quentin Havaux, CEO do CMB. Recorde-se que em 2024 a sessão principal desta competição aconteceu no México, na região de Guanajuato, e em 2025 rumou à China, à região de Yunchuan.

A deste ano aconteceu entre os dias 21 e 23 de maio em Yerevan, na Arménia. Territórios novos na produção e internacionalização de vinhos, e que o CMB ajudou a dar a conhecer ao longos dos últimos anos.

O Douro é, assim, uma espécie de regresso aos clássicos, num movimento que, justifica a organização, pretende reconhecer “a singularidade de um território onde o vinho, a paisagem, a história e a comunidade formam uma identidade rara, autêntica e profundamente ligada à cultura europeia do vinho”.

João Gonçalves, Presidente da CIM Douro salienta que “esta escolha distingue não apenas a excelência dos vinhos do Douro, mas também a história, a autenticidade e a capacidade de acolhimento de uma região única, onde a vinha, a paisagem e a identidade caminham lado a lado há séculos”. Em comunicado, o responsável admite que “receber o Concours Mondial de Bruxelles é uma oportunidade extraordinária para projetar o Douro junto de decisores, especialistas, compradores, jornalistas e líderes de opinião de todo o mundo. Queremos que quem venha ao Douro descubra muito mais do que uma região vinícola: descubra um território vivo, acolhedor, inovador e preparado para construir futuro”.