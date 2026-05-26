Margarida Vaqueiro Lopes será a nova diretora-executiva do Dinheiro Vivo

Margarida Vaqueiro Lopes é jornalista desde 2009, tendo iniciado a sua carreira no jornal Estado de São Paulo. De regresso a Portugal, ingressou no Diário Económico, onde se especializou em jornalismo financeiro. Seguiram-se passagens pelo jornal i, pela revista Forbes Portugal e pela Exame, onde foi editora.

Desempenhou ainda funções como subdiretora da revista Visão e, desde o início de 2025, é editora executiva do Diário de Notícias e do suplemento económico Dinheiro Vivo, sendo também responsável pela edição online do DN, onde implementou a nova estratégia digital first, que permitiu triplicar a audiência do jornal no digital, no espaço de um ano, para cerca de 26 milhões de visualizações mensais.

Filipe Alves mantém-se como diretor do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, para além de diretor-geral editorial das publicações do Global Media Group.

Além de diretora-executiva do Dinheiro Vivo, Margarida Vaqueiro Lopes será também subdiretora do Diário de Notícias.