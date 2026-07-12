Duralex: oito décadas depois, o fim pode mesmo estar à vista

A mesma investigação revelou que Solmaz aumentou artificialmente a dívida da Duralex em benefício das suas empresas na Turquia, através de manobras contabilísticas. O empresário foi condenado a três anos de prisão efetiva e a uma multa de 200 mil euros pelo Tribunal Comercial de Orleães. A mesma instituição entrega, então, a marca a Antoine Ioannidès, após um processo que implicou várias propostas de aquisição.

O industrial franco-britânico era apoiado por dois quadros da Duralex e pela família Boulos, composta por importadores libaneses que operavam na região do Médio Oriente. Da proposta de aquisição constava o investimento de 36 milhões de euros e a manutenção de 200 dos 236 postos de trabalho da empresa. Nos primeiros dois anos, recebeu um investimento aproximado de 6,2 milhões de euros, sem recursos a financiamento bancário e as contas pareciam estar a equilibrar-se: ao fim de 18 meses apresentou resultados positivos de 2,7 milhões e, até 2017, reforçou o seu caráter exportador, encontrando no Médio Oriente clientes importantes que fizeram a marca prosperar.

Animados pelos resultados, os proprietários anunciaram, a compra de um novo forno, num investimento que atingiu os oito milhões de euros, e que tinha como principal objetivo modernizar a produção. Problema? O equipamento começou a dar problemas por falhas na instalação e a capacidade produtiva caiu praticamente 80% em poucos meses.

A incapacidade de dar resposta à procura e o aumento da dívida começaram a pressionar a empresa que levaria outro duro golpe com a chegada de 2020 e do Grande Confinamento. Nesse ano, a empresa francesa deu conta de que perdeu cerca de 60% do volume de negócios graças às quebras na exportação. À época, exportava 80% de toda a produção. Foi o golpe final para Ioannidès, que decide alienar todo o capital da empresa - colocada num processo de recuperação judicial.

Em 2021 a esperança renasce, quando o grupo francês Cookware - produtor da marca Pyrex - assume o controlo da Duralex, adquirindo-a por 3,5 milhões de euros, e comprometendo-se a criar um plano de recuperação sensato que, entre outras coisas, previa a manutenção da maior parte dos postos de trabalho. O conhecimento da Duralex e a força da sua marca só precisavam de ser rejuvenescidos, acreditava a Cookware, que não contava com outro duro golpe: a subida dos preços da energia que, em 2022, obrigaram mesmo à cessação das atividades durante cerca de cinco meses.