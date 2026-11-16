Em 2016 perguntava-se “porquê Lisboa?”. Hoje, com o futuro do evento em aberto além de 2028, a pergunta é outra: o que vem a seguir? A Web Summit trouxe o mundo a Portugal; cabe-nos agora levar Portugal ao mundo, 365 dias por ano.

Fechou mais uma edição da Web Summit (WS) em Lisboa e, com ela, volta uma pergunta que já ninguém fazia: e depois de 2028? Nada garante que o evento fique. Talvez seja o momento certo para fazer o balanço do que deixou e do que nos falta. A WS abriu portas, ajudou a criar confiança e pôs o país inequivocamente no mapa do tech world. Em 2016 perguntavam “porquê Lisboa?”. Hoje já ninguém pergunta. Perder o evento teria um custo real, na frente de hospitalidade/consumo e potencialmente em visibilidade internacional. Perderíamos também aquela semana por ano em que investidores de todo o mundo estão a dez minutos dos nossos empreendedores.

Mas seria redutor achar que o ecossistema vive de uma única conferência. Os unicórnios não nascem num pavilhão da FIL. Nascem de empreendedores ambiciosos, de talento, de uma rede global de apoio, de capital que acompanha as empresas na fase de nascimento e escala e de empreendedores que já lá chegaram e puxam pelos seguintes. O ecossistema português tem hoje uma densidade que não tinha há uma década. Lisboa e o Porto são polos reconhecidos, com fundadores, investidores, aceleradoras e universidades a trabalhar em proximidade; multinacionais instalaram centros de tecnologia no país; e uma nova geração de empresas já nasce com mentalidade global.

Nada disto depende de um único evento: é fruto de anos de trabalho de muitos agentes, públicos e privados. É esse efeito multiplicador que redes como a Endeavor, presente em mais de 45 países, procuram alimentar, ligando empreendedores a mercados, talento, capital e à experiência de quem já enfrentou os mesmos desafios. Quem consegue crescer pode, por sua vez, tornar-se mentor, investidor e uma referência para a geração seguinte. Esse motor não se desliga em novembro nem se esgota numa semana.

Reconhecendo o impacto da WS, o verdadeiro risco não é da conferência sair, mas sim de o país se acomodar e fazer mais do mesmo. A nossa maior dificuldade de financiamento está no crescimento (growth stage) e não no arranque. Porque as grandes rondas continuam a fechar-se lá fora. Se este debate servir de alerta para criarmos condições para financiar e construir de Portugal para o mundo empresas com capacidade de escalar, ligadas a capital internacional, então pode ser um bom momento.

Portugal não pode depender de um evento para criar uma cultura empreendedora. Tem de a saber construir através da educação. Ainda temos pela frente o desafio de integrar o empreendedorismo no currículo educacional, levar o legado da WS às escolas pelo país afora, criar uma disciplina de empreendedorismo, medidas acionáveis e com impacto real e fomentar a literacia financeira.

Portugal precisa de mais empreendedores e também pessoas que saibam investir e apoiar o crescimento dessas empresas a uma escala global. Aquilo que não gostaria que acontecesse seria passar os próximos dois anos a falar da “saída da WS de Lisboa”. Talvez fosse melhor ocupar esse tempo com uma discussão séria sobre esta nova etapa. É uma oportunidade incrível para desenhar o projeto que queremos para o país.

O legado real da WS deveria ir para lá de um evento de sucesso e contribuir para uma nova geração que pensa de forma empreendedora, abraça o risco e se atreve a construir algo novo. Há empresas incríveis a crescer em Portugal, construídas por empreendedores com alcance e ambição internacional. Conheço, acompanho e trabalho com alguns. As condições base estão criadas para sermos, de facto, o Hub Europeu do mundo empreendedor. Portugal deixou de ser o best kept secret. A WS contribui para trazer o mundo a Portugal. Agora cabe-nos levar Portugal ao mundo, 365 dias por ano. Se a Web Summit ficar, melhor. Se não ficar, que a pergunta de 2028 já não seja “e agora?”, mas sim “o que vem a seguir?”, porque a resposta já estará a ser construída, aqui.