Lambert Hogenhout: "Temos de ter cuidado para não ficarmos à mercê da tecnologia"

Se houver apenas uma mensagem a reter neste ano em que a Inteligência Artificial (IA) se tornou incontornável, Lambert Hogenhout quer que seja a consciência de que, com grande poder, vem grande responsabilidade. Foi isso que o chefe da unidade de dados, analítica e tecnologias emergentes na Organização das Nações Unidas (ONU) disse na sua apresentação no Data Makers Fest 2023, que decorreu no Porto esta semana. "Todos nós, como cientistas de dados, temos um super poder, porque a ciência de dados e a Inteligência Artificial estão a tornar-se tão cruciais e prevalecentes na sociedade", disse o responsável em entrevista ao Dinheiro Vivo, no rescaldo da conferência.."Não creio que as pessoas envolvidas na ciência de dados e Inteligência Artificial têm consciência do poder que possuem", continuou. "E quero que tenham consciência e usem esse poder para o bem. Ou pelo menos que tenham noção do impacto desproporcional que estão a ter no mundo." Falou até de uma versão do Juramento de Hipócrates para cientistas de dados: um compromisso a usar este poder de forma responsável..Nas Nações Unidas, a ciência de dados e a IA estão a ter impacto em várias áreas. Por exemplo, na tomada de decisões sobre a alocação de fundos a projetos humanitários. Também em iniciativas de apoio à democracia, em missões de diplomacia e na ativação dos cidadãos para analisarem os dados por si próprios. "É um impacto tremendo", considerou Lambert Hogenhout. Isso não significa, no entanto, que a revolução em curso tenha apenas resultados positivos. Há riscos que é preciso mitigar e ações que os governos e a sociedade, como um todo, têm de tomar antes que seja tarde demais. Principalmente com a rapidez da evolução da IA.."A minha posição é que nós, como sociedade, temos de estar conscientes de que a tecnologia está a mover-se muito rapidamente e, neste momento, estamos a adotá-la só porque ela existe", afirmou Hogenhout. "Temos de ter cuidado para não ficarmos à mercê da tecnologia. Porque se uma coisa for possível e alguém puder ganhar mil milhões de dólares com isso, vão fazê-lo.".Do lado dos consumidores, considerou que estamos demasiado prontos para abraçar tudo isto. "Penso que seria saudável sermos mais céticos e reticentes, porque a tecnologia está a desenvolver-se mais rapidamente do que a nossa capacidade de refletir sobre o que é bom adotar como sociedade", frisou. "A armadilha é a adoção de tecnologia já não ser intencional e ficarmos à mercê do ritmo de desenvolvimento tecnológico.".O especialista considera que as grandes empresas que captam quantidades maciças de dados e os usam para alimentar sistemas de IA e analítica profunda não estão a ser responsabilizadas de forma suficiente. Isso tornou-se mais visível com o advento da IA generativa, desencadeado pelo lançamento do bot de conversação ChatGPT no final do ano passado. "Nunca duvidei do poder e da importância da IA, e creio que nos próximos anos vai ser um fator muito importante em tudo o que fazemos", frisou Hogenhout. O responsável da ONU salientou que a compreensão da linguagem natural do ChatGPT é impressionante, mas não deve levar-nos a um foco excessivo na IA generativa, porque o campo da IA é muito mais vasto..O lado bom é que o ChatGPT e sistemas semelhantes levaram as pessoas a prestar maior atenção e a fazer perguntas pertinentes: onde é que a IA generativa está a ir buscar esta informação toda? "Há questões sobre o copyright, sobre preconceitos, imprecisão, às vezes produz disparates", apontou Hogenhout. "É muito saudável que a IA generativa esteja a trazer esta consciencialização e que as pessoas tenham um certo nível de ceticismo." Principalmente tendo em conta que todos seremos, até certo ponto, cientistas de dados no futuro. Hogenhout recomenda que toda a gente, não apenas as pessoas que estão a ponderar fazer disto carreira, se eduquem e tenham literacia básica sobre dados e analítica, privacidade e IA..O responsável aprova o formato do AI Act, a legislação que está a ser trabalhada na União Europeia, considerando que está a tentar o equilíbrio certo entre a responsabilidade para com os criadores dos modelos fundacionais de IA e a proteção dos utilizadores que os aplicam. Mas há aqui um problema: a legislação é um processo lento e a tecnologia move-se rapidamente. "Se o AI Act for aprovado, vai entrar em vigor dentro de dois anos", frisou. "E dois anos é uma eternidade em termos de IA." Isso significa que deve cair sobre as empresas maior responsabilidade de autorregulação, tendo em conta não só a rapidez do desenvolvimento como a alteração na sua natureza.."No passado, a tecnologia - por exemplo nuclear ou espacial - era toda impulsionada pelos Estados. Hoje, os Estados estão ausentes. A IA está a ser impulsionada por empresas", apontou Hogenhout. "Até a tecnologia espacial, que antes era puramente um negócio estatal, agora está nas mãos de empresas privadas. Essa é uma mudança e algo com que a sociedade tem de lidar.".A velocidade também coloca desafios em vários níveis, considerou. "A tecnologia está a avançar a um ritmo tão rápido neste momento que, como sociedade, não temos tempo para refletir nisso e pensar em como adotá-la de forma inteligente.".O especialista dá o exemplo da geração dos seus avós, que tiveram quatro grandes inovações nas suas vidas: eletricidade, telefone, carros e televisão. Em cada uma, tiveram dez anos para perceber qual era o protocolo, tal como saber quando é que fazia sentido fazer um telefonema em vez de bater à porta de alguém. "Nós não temos dez anos. Temos dez minutos", comparou Hogenhout. "Esse é o problema."