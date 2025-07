Municípios terão um reforço de 603 milhões de euros em 2024

"Em 2023, o aumento das transferências foi de 6,3% e não anteciparei nenhum segredo em particular dizendo que no próximo Orçamento do Estado, em 2024, haverá um reforço de mais 603 milhões de euros, o que significa um reforço em 17,6% daquilo que são as transferências relativas a impostos, da administração central, do Orçamento do Estado, para os orçamentos municipais", afirmou António Costa, na sessão de abertura do Congresso da Associação Nacional de Municípios (ANMP), que decorre no Seixal, no distrito de Setúbal.