31 municípios do país têm poder de compra acima da média nacional. Lisboa, Oeiras e Porto lideram

De acordo com os dados da 15.ª edição do Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio (EPCC), relativo a 2021, divulgado pelo INE, "apenas 23 municípios concentravam 50% do poder de compra nacional" e, no conjunto, "as duas áreas metropolitanas concentravam mais de metade (51%) do poder de compra, apesar de reunirem 44,5% da população do país".