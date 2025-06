35% das PME portuguesas acreditam estar prontas para a economia digital

A economia está cada vez mais digital e é imperativo que as empresas consigam a adaptar-se, porque caso contrário correm o risco de ficar para trás, em comparação com a concorrência que soube acompanhar a evolução. Ora, em Portugal, as pequenas e médias empresas (PME) representam 99,9%1 do tecido empresarial nacional, sendo a maioria microempresas com menos de 10 empregados, revela a Mastercard, que levou a cabo o estudo "PME Familiares em Portugal" sobre a transformação digital nestas empresas.