440 milhões até setembro. EDP Renováveis quadruplica lucro

A EDP Renováveis (EDPR) totalizou quase 440 milhões de euros de lucro até setembro, o que compara com os 107 milhões de euros reportados em igual período de 2025, foi comunicado esta quarta-feira (4 de novembro) ao mercado.
“O resultado líquido aumentou quatro vezes face ao período homólogo para 440 milhões de euros, refletindo um sólido desempenho operacional e maiores ganhos com rotação de ativos, parcialmente mitigados por aumento de amortizações, aumentos não controláveis e efeitos cambiais”, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Entre janeiro e setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações a amortizações (EBITDA) recorrente da empresa cresceu 23%, relativamente ao mesmo período de 2025, para 1.728 milhões de euros, excluindo o efeito cambial.
Por sua vez, as receitas cresceram 1% para 2.034 milhões de euros.
Os resultados financeiros foram de – 367 milhões de euros, quando no período homólogo tinham sido de – 361 milhões de euros.
No período em análise, as vendas de eletricidade progrediram 2%, excluindo o efeito cambial, para 1.638 milhões de euros.
O preço médio de venda cedeu 2%, face aos primeiros nove meses de 2025, para 52,9 megawatts-hora.
A geração de energia renovável ascendeu 2%, em comparação com o período de janeiro a setembro de 2025, para 30,9 terawatts-hora.
Em setembro, a dívida líquida da EDPR foi de 8.300 milhões de euros, um aumento de 3% relativamente a dezembro de 2025.
A EDPR já tinha comunicado neste dia ao mercado que o seu vice-presidente e presidente executivo, Miguel Stilwell de Andrade, vai deixar o cargo no final do mandato, que termina com a assembleia-geral de 2027.
Stilwell de Andrade acompanha a EDPR desde a sua constituição, em 2007, e é presidente executivo há dois mandatos.
“Liderar a EDPR é um verdadeiro privilégio e tenho um imenso orgulho naquilo que alcançámos em conjunto. Tornámos a EDPR numa empresa de energias renováveis mais forte e verdadeiramente global, com um portfolio resiliente e focado, uma estratégia de crescimento que privilegia a criação de valor, com destaque para o desempenho excecional nos EUA, e uma sólida trajetória de crescimento dos resultados”, afirmou, citado na mesma nota.
Miguel Stilwell de Andrade também vai deixar a liderança da 'casa-mãe' EDP no final do mandato.
Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDPR subiram 3,22% para 13,47 euros.