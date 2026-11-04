440 milhões até setembro. EDP Renováveis quadruplica lucro

A EDP Renováveis (EDPR) totalizou quase 440 milhões de euros de lucro até setembro, o que compara com os 107 milhões de euros reportados em igual período de 2025, foi comunicado esta quarta-feira (4 de novembro) ao mercado.

“O resultado líquido aumentou quatro vezes face ao período homólogo para 440 milhões de euros, refletindo um sólido desempenho operacional e maiores ganhos com rotação de ativos, parcialmente mitigados por aumento de amortizações, aumentos não controláveis e efeitos cambiais”, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações a amortizações (EBITDA) recorrente da empresa cresceu 23%, relativamente ao mesmo período de 2025, para 1.728 milhões de euros, excluindo o efeito cambial.

Por sua vez, as receitas cresceram 1% para 2.034 milhões de euros.

Os resultados financeiros foram de – 367 milhões de euros, quando no período homólogo tinham sido de – 361 milhões de euros.

No período em análise, as vendas de eletricidade progrediram 2%, excluindo o efeito cambial, para 1.638 milhões de euros.

O preço médio de venda cedeu 2%, face aos primeiros nove meses de 2025, para 52,9 megawatts-hora.

A geração de energia renovável ascendeu 2%, em comparação com o período de janeiro a setembro de 2025, para 30,9 terawatts-hora.

Em setembro, a dívida líquida da EDPR foi de 8.300 milhões de euros, um aumento de 3% relativamente a dezembro de 2025.

A EDPR já tinha comunicado neste dia ao mercado que o seu vice-presidente e presidente executivo, Miguel Stilwell de Andrade, vai deixar o cargo no final do mandato, que termina com a assembleia-geral de 2027.