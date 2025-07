A 13 dias do final do ano, saiba como pode poupar para o IRS de 2023

O final do mês de fevereiro é, habitualmente, a data-limite anunciada pela Autoridade Tributária (AT) para esta verificação, sem a qual poderá estar a perder deduções importantes. Ainda assim, após este período, as despesas com o agregado familiar poderão ainda ser adicionadas manualmente no momento da entrega da Declaração de IRS (a partir do dia 1 de abril e até ao final de junho, se não houver alteração). Segundo explica a Deco Proteste, deverá verificar o quadro 6-C no anexo H, e responder afirmativamente à pergunta: "Em alternativa aos valores comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), pretende declarar as despesas de saúde, de formação e educação, os encargos com imóveis e os encargos com lares relativos ao agregado familiar?" Assim, a AT irá ignorar os valores disponibilizados na plataforma e-Fatura e contará com os aqueles que introduzir manualmente na declaração.