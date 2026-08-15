A estratégia da Google para seduzir os criadores de conteúdos e fechar o seu ecossistema

A apresentação da 11.ª geração de dispositivos Pixel, realizada esta semana pela Google, revelou uma mudança estratégica no posicionamento da marca no mercado de aparelhos conectados móveis. Se, no passado, a diferenciação da linha assentava essencialmente na fotografia de qualidade obtida por processamento computacional, o novo alinhamento de equipamentos demonstra uma aposta direta no fluxo de trabalho de criadores de conteúdos, influenciadores e produtores digitais, que privilegiam o vídeo - um público-alvo que tem mantido uma fidelidade histórica ao ecossistema iOS da Apple.

Esta mudança de agulha foi articulada por Justin Savich, gestor de Produto na Google, durante a apresentação à imprensa: “Queremos construir experiências que ajudem os utilizadores a passar menos tempo a navegar no telefone e mais tempo a navegar na sua vida.”

A resposta técnica para concretizar esta visão passa pela continuação da aposta nos processadores próprios, otimizados para a Inteligência Artificial da “casa”, no sistema operativo Android 17, e modelos de IA locais e na nuvem desenhados para eliminar a dependência de aplicações de terceiros e computadores na edição de vídeo e áudio.

Ferramentas de estúdio diretamente na câmara

A concretização mais visível desta abordagem para os criadores reside na funcionalidade Creator Suite que surge pela primeira vez integrada diretamente na interface da câmara. O objetivo é claro: em vez de exigir a utilização de aplicações pagas ou fluxos complexos de pós-produção, o sistema disponibiliza ferramentas diretamente no sistema para apelar a quem produz conteúdos para publicar online.

É o caso do teleponto adaptativo que se pode lançar no próprio ecrã da câmara de selfies. Como explicou Spencer Boone, especialista de Produto de Hardware da Google, a ferramenta “fornece um teleponto no ecrã que desliza à medida que o utilizador fala, ajustando automaticamente o ritmo e as pausas para corresponder à sua dicção”.

Além disso, o visor da câmara passa a incluir um visualizador de sinal de áudio para monitorização de microfones em tempo real, grelhas de enquadramento desenhadas para plataformas de vídeo vertical e a capacidade de gravar clipes diretamente para pastas de projetos organizadas num story- board gerido pelo Google Photos, no qual é possível cortar e reordenar sequências. Um “apresentador-realizador-produtor” de Instagram, TikTok, ou outra plataforma do género, fica sem dúvida com a vida muito facilitada (pelo menos para conteúdos rápidos, em que a simplicidade pesa mais do que a flexibilidade).

Ao nível da imagem estática e do aspeto do vídeo, a empresa ainda contornou o tempo de aplicação de filtros digitais pesados em pós-produção, na funcionalidade Camera Looks. Nestes perfis estéticos, a equipa de Engenharia de Imagem reformulou o processamento ao nível do próprio sensor. Spencer Boone detalhou que a empresa “desceu profundamente na infraestrutura de processamento de imagem, fazendo ajustes como fundir menos fotogramas do que o habitual para uma sensação menos processada, ou reescrevendo tabelas de conversão de cor ao nível do sensor para emular a química da película analógica”.

A gama inclui opções como Shadows (com sombras mais profundas) ou Vanilla (que fornece tons quentes e ‘quentes com brilho dourado’), prometendo manter a equidade nos tons de pele garantida pela tecnologia Real Tone, que distingue “inteligentemente” o que é tons de pele do resto. Claro que só o tempo permitirá perceber até que ponto estes perfis conseguem competir com o ecossistema de LUT profissionais usado por criadores avançados.

Nova forma de fazer foto “instantânea”

Para a captação de momentos espontâneos e dinâmicos, os Pixel introduzem a Magic Capture. Com um único toque, o dispositivo regista uma sequência contínua, tipo vídeo, na qual, segundo a empresa, analisa em média cerca de 500 fotogramas para selecionar automaticamente o melhor instante em qualidade HDR+. O sistema corrige o enquadramento, o desfoque e a luz sem que o utilizador precise de ficar preso ao visor a procurar o momento exato do disparo. Depois, a IA escolhe os melhores “instantâneos” para apresentar.

A produção de conteúdos fica concluída com o suporte de áudio e voz fornecido pelo Rambler. Trata-se de uma nova ferramenta de conversão de voz em texto, concebida para contornar os vícios da fala natural. No fundo, trata-se de um filtro de IA que capta o discurso falado e gera textos e legendas limpos, prontos a partilhar ou a integrar em scripts.

Renovação do silício, ecrãs e notificação discreta

Esta ofensiva para o segmento de produção apoia-se, a nível de hardware, nos três smartphones que foram apresentados esta semana: o Pixel 11 de base e os topo de gama Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL. A sustentação técnica destas funcionalidades de imagem e vídeo resulta da introdução do processador Google Tensor G6. O novo silício inclui no seu processador de sinal de imagem (ISP) um acelerador dedicado à renderização de vídeo de retrato com fundo desfocado em resolução 4K - uma capacidade inédita na linha Pixel -, além de uma Unidade de Processamento Neural (TPU) que é anunciada como sendo 50% mais potente do que a da geração anterior, o que permite que a funcionalidade de fotografia noturna Instant Night Sight capte imagens até 4,5 vezes mais depressa.