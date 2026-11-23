A indústria eletrodigital portuguesa, composta por mais de 31 mil empresas, gera cerca de 11 mil milhões de euros de valor acrescentado bruto, o equivalente a 3,8% do Produto Interno Bruto nacional, e emprega mais de 204 mil pessoas, avança o estudo da EY-Parthenon para a Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital (Agefe). Em entrevista ao DN/DV, Nuno Lameiras, presidente da Agefe, considera que Portugal pode afirmar-se como polo europeu de soluções eletrodigitais, graças à conectividade digital, aos recursos energéticos endógenos e descarbonizados e ao talento universitário. Defende um investimento inteligente na modernização e digitalização da economia, para atrair atividades de maior valor acrescentado, reforçar a competitividade e fixar talento no país.

O estudo identifica Portugal como potencial hub eletrodigital europeu. Quais são as vantagens de Portugal face a outros países e o que falta para transformar essas capacidades numa posição de liderança europeia?

O estudo fundamenta a visão que a nossa indústria tem de que Portugal reúne condições particulares para acolher investimentos na área da indústria eletrodigital. Portugal tem uma posição de centralidade no mundo. Somos um país conectado digitalmente, através da ligação de cabos submarinos aos outros continentes. Isso torna Portugal o hub digital do Atlântico. Temos recursos energéticos, que são endógenos e descarbonizados. Ao contrário do que é a opinião mais comum, de que a energia é muito cara, as empresas trabalham com energia cerca de 25% abaixo do preço médio europeu. Portanto, temos conectividade digital, energia, recursos energéticos endógenos, descarbonizados e competitivos, e uma camada abundante de talento.

Temos universidades reconhecidamente capazes, sobretudo nas áreas da engenharia, das ciências, da informática. Dão competências técnicas muito necessárias nos dias de hoje para a nossa indústria, e para todas em geral. Os portugueses têm capacidade de interligação, de comunicação internacional, são um povo versátil e adaptável.

Estas condições fazem com que Portugal seja ao nível internacional um país especialmente favorável para a instalação de investimentos diretos estrangeiros na área da indústria eletrodigital. Estas condições permitem atrair investimento e esse investimento permite construir clusters e comunidades de conhecimento, que ajudarão a que os nossos jovens não emigrem.

A criação de um polo europeu em Portugal da indústria eletrodigital poderá alavancar outros sectores económicos?

O facto de Portugal ser um destino favorável ao acolhimento deste tipo de investimentos e ao desenvolvimento de uma indústria eletrodigital mais avançada irá favorecer também todas as outras indústrias que estão à nossa volta.

A visão que temos para o país é uma visão disseminada. Não estamos a propor que se constitua um cluster físico em algumas zonas do país. O que pretendemos é apresentar ao país - e mobilizar os diferentes atores -, uma visão otimista, mas responsável, ambiciosa e fundamentada. Esta visão sugere que há um conjunto de medidas, nomeadamente dos atores políticos, que podem favorecer esta indústria. Quanto mais favorecida for, melhor estará a nossa economia.

Nós temos um conjunto de outros setores que, por exemplo, dependiam, até há pouco tempo, da indústria automóvel, ou que ainda dependem. Empresas em primeira linha, mas também em segunda e em terceira linha, que dependem desse setor, e que estão ou vão ficar órfãs de um motor industrial económico. Empresas que fazem estofos para carros, que incorporam tecnologia em dashboards, que fabricam moldes. Hoje veem-se confrontadas com uma quebra de procura. Vão ter de se recapacitar para outra área, se não totalmente, pelo menos em parte. Há uma certa sugestão de que a defesa será a bala de prata da indústria para compensar a quebra da indústria automóvel. Eu não acompanho essa visão.

As empresas portuguesas estão preparadas para essa mudança? Há capacidade de investimento?

Seja qual for o setor para onde estas empresas se terão que dirigir, vão ter que estar preparadas com a agilidade, a eficiência, a digitalização das suas atividades. Têm de se preparar para uma realidade de competição global, que é obviamente muito exigente. É uma competição que exige fatores de competitividade, de eficiência na produção, mas também de versatilidade na forma como se organizam os setups e os layouts industriais. Para isso, todas as empresas têm que fazer um esforço de modernização, de digitalização do seu chão de fábrica, de reorganização dos seus projetos industriais, que dependem de conectividade. Há uma multiplicidade de fatores que dependem de uma boa infraestrutura eletrodigital.

Não vai haver alternativa para competir num espaço global. Portugal já não compete pelo preço, já nem os blocos asiáticos competem hoje pelo preço. Portugal terá sempre de competir pelo valor que é capaz de agregar e, para isso, vai precisar de ter uma infraestrutura eletrodigital capaz.

É importante convocarmos todos os diferentes atores, todos os decisores, sejam políticos, empresariais ou sociais, para a necessidade de se organizarem. Dentro dos recursos que estão disponíveis, sabendo que são sempre escassos, saber escolher aqueles que vão alocar a esta mudança. Não estamos propriamente a pedir que haja mais investimento. Estamos a pedir que haja investimento mais inteligente. Dentro daquilo que são os recursos disponíveis, definir medidas que promovam uma vaga disseminada de desenvolvimento dentro da nossa economia.

A balança comercial do setor é negativa. Há atividades que podem ser desenvolvidas em Portugal?

Nós entendemos de que há condições para inverter esta tendência da balança comercial. Enquanto não atrairmos algumas das fases dessa cadeia de valor não temos alternativa que não seja importável. Vejo essa condição atual como uma motivação para que possamos seguir este caminho que estamos a propor e atrair mais investimento num ritmo mais acelerado, a fixação de mais fases desta cadeia de valor. Mas não temos a missão de acolher em Portugal todas as diferentes áreas. O país tem condições para acolher fases do processo industrial que acrescentam mais valor: centros de competência, centros de dados, inovação, serviços avançados de consumo, de criação de marca, de marketing, Há um conjunto de atividades que Portugal pode acolher e começar a inverter esta lógica da balança comercial.

O estudo aponta a carga fiscal, a burocracia e a regulação como entraves ao crescimento do setor. Que apoios espera do Governo para a criação deste polo?

Nós temos um conjunto de propostas, que fizemos em sede do Orçamento do Estado, para que este setor possa ser mais valorizado e se possa desenvolver mais, passando pelas empresas e famílias, e pela organização do Estado. A principal mensagem que nós passámos ao Governo é de médio e longo prazo, que é a organização do Estado. Nós sofremos todos muito com as ineficiências que o Estado tem, que acabam por atrasar o desenvolvimento do país, e portanto pedimos um choque eletrodigital ao Governo para que o Estado beneficie de tudo aquilo que a nossa indústria pode oferecer e possa ser mais eficiente, e a partir dele, todas as empresas e a sociedade. Pedimos também que nos acompanhe nesta visão otimista do país. Defendemos que essa visão para o futuro a partir da nossa indústria passe por uma escolha de investimento mais inteligente, em vez de ser mais abundante.

Eu posso dar um exemplo: a saúde. Há um gap entre aquilo que é a capacidade instalada e a necessidade de prestação de serviços. O que a nossa indústria faz, e que está ao serviço do Estado e da população portuguesa, é a infraestrutura eletrodigital, que pega no número de camas e no número de médicos e os habilita a produzir muito mais. Os radiologistas, fruto da inteligência artificial e de toda a tecnologia associada, têm hoje uma capacidade de produção não só mais efetiva, mas sobretudo mais precisa e mais abundante.

Pedimos ao Estado que acompanhe a visão de que esta indústria eletrodigital está cá ao serviço da modernização e do desenvolvimento económico do país, com soluções preparadas para responder à sofisticação de edifícios e de infraestruturas, mas também está cá para ser um farol no acolhimento de investimento estrangeiro em Portugal

O estudo identifica falta de profissionais nas áreas das tecnologias de informação, inteligência artificial, cibersegurança e também de técnicos. Como solucionar este problema?

Assinámos recentemente um protocolo com a AIMA para uma linha verde. Vemos com muito bons olhos a possibilidade de Portugal ser aquilo que sempre foi, que é uma pequena economia aberta ao mundo, que exporta e importa, e que se relaciona com outras culturas e com outros cidadãos. A escassez de recursos passa por este nó górdio que há na área dos profissionais técnicos. Enquanto não convencermos as populações que os cursos profissionais são essenciais e oferecem carreiras de crescente qualificação, empregabilidade e remuneração adequadas, continuaremos a trazer cidadãos estrangeiros e não há mal nenhum com isso.

Quanto aos profissionais mais qualificados, há de facto escassez e, em parte, por não sermos capazes de reter o talento que vamos produzindo. Quando nós propomos uma visão otimista sobre o papel da nossa indústria para o país, o que estamos a propor é que com este crescente investimento na indústria eletrodigital e com a crescente capacitação das outras indústrias a partir da indústria eletrodigital, nós sejamos capazes de começar a criar comunidades de cidadãos mais qualificados que, por si, criem a tal escala necessária para que as oportunidades de emprego surjam e que os nossos jovens não tenham de emigrar para se realizarem profissionalmente. Hoje, não é esta a realidade.

Quais as metas a atingir até ao final de 2030 para concretizar a ambição de tornar o país um hub eletrodigital europeu?

É difícil de quantificar. Nós já sabemos que somos um dínamo do desenvolvimento das restantes indústrias. O que nós propomos é encontrar um espaço à escala global para Portugal ser uma economia relevante, onde a escala territorial não limite a ambição do país. Vai depender muito das escolhas políticas que vierem a ser definidas. Não estamos infelizmente nesse ponto, estamos no ponto de defender que este é um caminho que vale a pena explorar. Quão melhor estiver a indústria eletrodigital, melhor estará a economia do nosso país, mais desenvolvida, mais modernizada e mais preparada para enfrentar os desafios.