"A liderança de topo não necessita de dominar a tecnologia. O que é importante é que compreenda o potencial estratégico"

Os dados desagregados do estudo para as médias empresas (entre 50 e 249 trabalhadores) revelam que a urgência de aproximação ao negócio é sentida com especial vigor neste escalão, realça o especialista: 56% destes líderes colocam o alinhamento estratégico no topo das prioridades — um valor oito pontos percentuais acima da média global do relatório. Paralelamente, metade (50%) já identifica a integração de ferramentas como a IA e a computação na nuvem como oportunidade direta de criar valor.

Evitar a armadilha do "hype"

A maturidade do mercado está também a ditar o fim do cheque em branco para a Inteligência Artificial. Se a nível global 54% dos inquiridos afirmam já obter retorno positivo (ROI) dos projetos de IA, quase um terço (31%) teme que as suas organizações estejam a investir em excesso. Mais revelador: quando questionados sobre onde reside o retorno mais sólido, a infraestrutura escalável e os serviços na nuvem (41%) continuam a bater a automação e as soluções de IA (34%).

Para o mercado nacional, Nuno Ferro defende que "o retorno não depende exclusivamente da dimensão da empresa, modelo de negócio ou da sofisticação da sua infraestrutura tecnológica, mas sobretudo da capacidade de identificar problemas concretos, implementar soluções adequadas e medir os resultados alcançados".

O responsável salienta que há ganhos imediatos ao alcance de empresas mais modestas em áreas como "o suporte ao cliente, a automatização de tarefas administrativas, a gestão documental e o apoio às equipas comerciais", através de projetos de âmbito limitado e custos controlados. Ainda assim, avisa: "O maior risco não é investir em Inteligência Artificial, mas fazê-lo sem uma estratégia clara, objetivos mensuráveis e preparação das pessoas".

O paradoxo da soberania

O relatório global aponta também para uma aparente contradição de fundo: enquanto 81% dos líderes elegem a soberania digital e o controlo de dados como prioridade crítica, 67% planeiam aumentar a dependência de serviços externos em regime de offshore e nearshore para baixar custos e contornar a falta de pessoal qualificado.

Em Portugal, a escassez de recursos humanos assume mesmo contornos dramáticos: segundo os dados do Global Talent Shortage Survey 2026 do ManpowerGroup, citados pela Experis, a falta de talento no setor de Tecnologia e Serviços de TI atinge os 85% no mercado nacional.

Esta pressão coloca o país numa encruzilhada estratégica. Se a atração de centros internacionais de competências gerou investimento e emprego qualificado, também encareceu e dificultou a retenção de cérebros pelas empresas portuguesas.

Mas o panorama não é assim tão preto e branco: "A soberania digital não exige que todas as atividades tecnológicas sejam executadas dentro da organização ou do país. Implica, sim, preservar o controlo sobre os dados, os sistemas críticos, as decisões estratégicas e as competências essenciais", argumenta Nuno Ferro.

Para o Brand Leader da consultora, o futuro de Portugal não pode passar pela estagnação na base da cadeia: "O desafio [do país] é evoluir de um posicionamento assente sobretudo no fornecimento de talento competitivo para outros mercados para uma participação crescente em atividades de maior valor acrescentado, com maior responsabilidade tecnológica, inovação e envolvimento nas decisões estratégicas".

"Portugal não deve ambicionar ser apenas um fornecedor de talento tecnológico para outros mercados", conclui. "Deve afirmar-se também como um centro de competências, inovação e criação de valor".