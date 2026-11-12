A queda de Jensen Huang é um teste de esforço ao modelo financeiro da IA

Com uma perda de capitalização bolsista superior a 1 bilião de dólares desde o máximo histórico - incluindo cerca de 888 mil milhões só esta semana, o que lhe custou o trono de empresa mais valiosa do mundo para a Microsoft -, a NVIDIA estancou esta quinta-feira (12 de novembro) a crise de liderança imediata, com a demissão do CEO, Jensen Huang. Mas inaugura uma batalha judicial e regulatória que durará vários anos.

A tecnológica enfrenta agora uma tempestade perfeita que combina litígios privados em Wall Street com investigações criminais e de segurança nacional em Washington e Singapura.

Mais do que o epílogo de um escândalo pessoal e de contraespionagem que abalou Silicon Valley, a demissão do cofundador ao fim de 33 anos expõe as vulnerabilidades do modelo financeiro que alimentou o boom da Inteligência Artificial. Nos últimos três anos, a NVIDIA não foi apenas a fornecedora quase monopolista dos processadores de IA: funcionou também como o ‘banco central’ do ecossistema.

Sob Huang, a empresa usou a sua liquidez e margens operacionais acima de 60% para tecer uma rede circular de investimentos: injetou capital em startups e fornecedores especializados de nuvem (neoclouds, como CoreWeave ou Nebius) para que estes pudessem comprar os seus próprios chips.

A saída abrupta coloca essa engenharia financeira sob escrutínio. Esta semana, os bancos de investimento e casas de análise financeira Baird, Bernstein, Oppenheimer e William Blair reviram em baixa a recomendação para a NVIDIA, e a Morgan Stanley retirou-a das escolhas principais. E a cinco dias dos resultados trimestrais (a 17 de novembro) caberá à CFO e CEO interina, Colette Kress, provar que a procura é sustentável sem o ‘efeito evangelista’ de Huang - e sem que um travão no balanço provoque um efeito dominó nos parceiros dependentes do seu crédito. Na abertura de mercados desta quinta-feira, a NVIDIA chegou a afundar quase 14%, arrastando títulos como Nebius e CoreWeave.

Centralização tornou-se risco jurídico

Se a demissão de Huang estanca a hemorragia reputacional imediata, não trava - aliás, agrava - o cerco legal à empresa e ao Conselho de Administração, agora presidido por Harvey C. Jones (ex-Synopsys).

Nos tribunais dos EUA, onde já deu entrada uma class action de acionistas na Califórnia, o foco deixou de ser a vida privada do ex-CEO para passar a ser uma alegada falha sistémica de controlo interno.

A estrutura horizontal desenhada por Huang, com cerca de 60 executivos a reportar-lhe diretamente sem contrapesos, é apontada como terreno fértil para duas crises: a ocultação de relações com conflito de interesses (incluindo o affaire com a vice-presidente Kimberly Powell, sua subordinada direta) e a falha dos mecanismos de compliance perante o desvio de tecnologia crítica.

As investigações à Megaspeed International ilustram essa fragilidade. A empresa de Singapura - ligada a Alice Huang, empresária chinesa amante do CEO da NVIDIA e suspeita de atuar para Pequim, mas proibida de entrar naquele país - terá servido de fachada para desviar pelo menos 7,5 mil milhões de dólares em processadores (cerca de 240.000 unidades H100, H200 e A100) para a China desde 2023, via Malásia (Speedmatrix) e falsas declarações alfandegárias.

Ficam por explicar falhas graves numa cotada que superou os 4 biliões de dólares: como a recém-criada Shanghai Century Litong obteve o estatuto de Preferred Cloud Partner em quatro meses e que contornos teve o contacto do diretor jurídico da NVIDIA, Tim Teter, com o Departamento do Comércio norte-americano no final de 2025, um episódio que antecedeu a suspensão de um inquérito inicial e levou o caso ao Departamento de Justiça e ao FBI?

Trump mete-se na conversa

Em Washington, onde três comissões da Câmara dos Representantes intimaram Huang a depor, Donald Trump tentou virar a página na sua Truth Social, sugerindo Tim Cook (que deixou recentemente o cargo de CEO da Apple) para lhe suceder.

Certo é que, independentemente do ruído político - onde nomes técnicos como Ian Buck (criador do CUDA) ou Rene Haas (CEO da Arm) surgem como opções mais naturais -, o equilíbrio de poder no setor já mudou.

Durante três anos, Huang ditou preços e prazos unilateralmente aos hyperscalers (Microsoft, Amazon, Meta). Uma liderança interina entra nas negociações com menos capital político, dando aos clientes o argumento definitivo para acelerarem os seus próprios chips e diversificarem para rivais como a AMD - que já negociou em contraciclo em Wall Street.