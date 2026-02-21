A revolução dos ‘qubits’ Majorana. Encontrado o ‘elo perdido’ para o computador quântico ideal?

O problema? Essa mesma proteção tornava os qubits “invisíveis”. Como explica Ramón Aguado, investigador do ICMM-CSIC e coautor do estudo: “Sempre soubemos que os estados de Majorana eram ideais para proteger a informação, mas o paradoxo era que essa mesma proteção tornava-os quase impossíveis de medir sem colapsar o sistema.” Até agora, tentar medir um qubit de Majorana era como tentar observar um fantasma: no momento em que se acendia a luz, ele desaparecia.

Solução: a sonda de capacitância

A equipa resolveu este dilema utilizando uma “sonda de capacitância quântica” num sistema chamado “cadeia de Kitaev mínima”. Pela primeira vez, conseguiram detetar a paridade (o estado par ou ímpar) do qubit em tempo real.

Segundo o comunicado oficial da equipa, esta técnica permitiu “demonstrar que a informação quântica nestes estados protegidos não só existe, como pode ser extraída de forma fiável através de medições rápidas de carga”, ou seja enquanto a computação está a decorrer.

Os investigadores observaram “saltos de paridade aleatórios” que permitiram medir tempos de coerência superiores a um milissegundo. “Este resultado é transformador, porque prova que a proteção topológica não é apenas um conceito matemático, mas uma ferramenta funcional que podemos controlar”, reforça Aguado no artigo publicado na Nature Physics.

Encaixe na estratégia da Microsoft

Esta descoberta valida retroativamente a grande aposta da Microsoft. Em fevereiro de 2025, a tecnológica de Redmond surpreendeu o mercado com o chip Majorana 1, o primeiro processador construído com materiais topocondutores.

No entanto, embora a Microsoft tivesse o hardware, faltava-lhe o mecanismo para ler com precisão os dados sem comprometer a estabilidade do chip. E essencialmente, para permitir “escalar” o mesmo - ou seja, poder juntar várias chips , aumentando o processamento sem falhas, algo que em teoria o Majorana 1 permite fazer.