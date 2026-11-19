As necessidades de abastecimento global de petróleo pelo estreito de Ormuz podem ser reduzidas até 2035 para um décimo do montante que passava antes da guerra entre os EUA e o Irão, caso o bloqueio permaneça, segundo Agência Internacional de Energia (AIE).

No relatório anual de perspetivas energéticas publicado esta quinta-feira, 19 de novembro, a AIE considera que o estreito de Ormuz é imprescindível para abastecer o mercado mundial de petróleo, pelo qual passava um quinto do que era consumido antes da guerra entre Washington e Teerão, mas sublinha que, se persistirem as dificuldades que os petroleiros têm para o atravessar, aquelas necessidades passariam de 20 milhões de barris diários antes do início do conflito para dois milhões de barris diários, principalmente com novas capacidades em oleodutos.Já existem diferentes oleodutos com uma capacidade de oito milhões de barris diários para extrair o petróleo que é produzido nos países do golfo Pérsico e levá-lo para os mercados mundiais e, de facto, com a crise bélica que dificulta a passagem pelo estreito de Ormuz, a sua utilização aumentou nos últimos meses de 2 milhões de barris diários em 2025 para 6,8 milhões de barris diários no pico alcançado nos últimos meses.

Se a isso se somassem vários projetos para elevar estas capacidades e construir novos oleodutos, a AIE calcula que poderiam ser extraídos do golfo Pérsico 14,5 milhões de barris diários em 2035 evitando Ormuz, o que reduziria as necessidades de saída por aquele estreito para abastecer o mercado mundial de 20 milhões de barris diários antes da guerra para 8 milhões de barris diários.

Os grandes beneficiários dessas infraestruturas seriam a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Iraque, que reduziriam a dependência para exportar petróleo daquele estreito sobre o qual o Irão está a demonstrar ter uma grande capacidade de perturbação apesar da sua aparente inferioridade em relação aos Estados Unidos em termos de potencial militar.

Os autores do relatório sublinham que um bloqueio persistente do estreito de Ormuz poderia levar os países que importam petróleo dali a diminuir a sua procura, mas também a aumentar a sua própria produção interna em 0,7 milhões de barris diários.

Além disso, os países produtores de outras regiões poderiam aumentar as suas extrações e vender 1,9 milhões de barris diários para substituir uma quantidade equivalente que por enquanto procede do Médio Oriente.

Os Estados Unidos contribuiriam com pelo menos um milhão de barris diários daqueles 2,6 milhões de barris diários, mas a AIE destaca que há outros países bem posicionados para substituir os produtores do Golfo Pérsico, especificamente México, Venezuela e Canadá, e até mesmo a Rússia, se não fosse alvo de sanções pela guerra na Ucrânia.

A agência, que reúne os principais países consumidores de energia, calcula que devido à guerra no Médio Oriente, principalmente pela queda da oferta e pela escalada dos preços, a procura mundial de petróleo vai diminuir este ano em cerca de 2,7 milhões de barris diários em relação a 2025, o que significará a primeira queda anual desde a crise da covid em 2020.

Apesar deste choque, a economia está a mostrar-se particularmente resistente, e o Fundo Monetário Internacional (FMI) apenas reduziu em duas décimas, para 3,1%, a sua previsão de crescimento para este ano, em relação à que tinha antecipado em janeiro, antes do conflito, em parte pelo efeito positivo que está a ter a explosão dos investimentos associados à inteligência artificial (IA).

Em qualquer caso, a AIE lembra que o conflito não terminou, que há muita incerteza sobre como pode ser resolvido e sobre se haverá uma solução estável e avisa que não se voltará à situação anterior no que diz respeito ao cenário energético.