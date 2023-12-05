ACAP pede rapidez no acesso ao subsídio ao abate

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) pede rapidez na publicação do despacho governativo que irá implementar, na prática, os subsídios ao abate de veículos. A medida consta do Orçamento do Estado para 2024, aprovado na semana passada no Parlamento, mas Hélder Pedro, secretário-geral da associação, teme que possa haver "alguma inércia" por parte da equipa governativa que agora entra em gestão com a dissolução formal da Assembleia da República. "É preciso que o Governo execute aquilo que está aprovado no OE", sublinha..Em causa está o novo programa de incentivo ao abate de veículos com mais de 16 anos, para o qual o Executivo pretende afetar 129 milhões de euros em 2024 e retirar das estradas portuguesas 45 mil veículos anteriores a 2007. Falta agora ser publicado o despacho a operacionalizar a medida, designadamente definindo quando entra em vigor e pormenorizando as condições de atribuição dos apoios. "Esperemos que não haja expedientes dilatórios, digamos assim, deixando isso para um próximo Governo, que isso é perder meio ano e isso para as empresas é mau", sustenta..O incentivo ao abate, há muito reclamado pelo setor, é visto como uma ajuda para que os números das vendas de carros voltem aos valores pré-pandemia. Os dados mais recentes mostram que, em novembro, as vendas de veículos novos cresceram 9,8%, para um total de 19 439 unidades, fazendo com que, no acumulado dos primeiros 11 meses do ano, o crescimento homólogo seja de 27,8%. Mas ainda 12,7% abaixo do período equivalente em 2019..CitaçãocitacaoMais de metade dos carros novos vendidos em Portugal são movidos a energias alternativas. A quota de gasolina é de 36,7% e o gasóleo está a valer 12,1%, ainda..No total, entre janeiro e novembro, entraram em circulação 215 220 novos veículos, dos quais 182 988 ligeiros de passageiros, 25 218 ligeiros de mercadorias e 7014 veículos pesados. Todos os segmentos de mercado crescem acima de 20%: os ligeiros de mercadorias estão 22,5% acima do ano passado, os pesados têm 26,6% de acréscimo e os ligeiros de passageiros sobem 28,6%. "É a recuperação ainda do período pré-pandemia", diz Hélder Pedro, que garante que a situação não é exclusiva de Portugal, "acontece por toda a Europa"..Destaque ainda para a performance nas vendas de automóveis elétricos e movidos a outro tipo de energias, que representam 51,2% do total de novos ligeiros de passageiros matriculados este ano em Portugal. Deste total, só os elétricos pesaram já 17,7%, seguidos dos híbridos (14,7%) e os híbridos plug-in (13,4%). Uma tendência que ACAP acredita que se irá continuar a acentuar nos próximos anos, com o país a evoluir na eletrificação da sua frota automóvel..Em termos de marcas, o top 10 do segmento de ligeiros é liderado pela Peugeot, Renault, Mercedes-Benz, Dacia, BMW, Citroën, Volkswagen, Toyota, Opel e Ford que, em conjunto, valem 65% do mercado. A Tesla é já a 11.ª marca mais vendida, quase quadruplicando vendas face a 2022..Assim, e a um mês do fim do ano, a ACAP estima que o setor feche 2023 com um aumento homólogo na ordem dos 28%. Hélder Pedro mostra-se satisfeito com a "performance positiva" do mercado e espera que, em 2024, "haja condições para continuar a haver um clima de confiança económica positivo para as empresas e os particulares poderem tomar as suas decisões de investimento".