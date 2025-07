Acessibilidades do novo aeroporto serão pagas pelo promotor, exceto alta velocidade e 3.ª ponte

"As infraestruturas rodoviárias e ferroviárias de ligação do novo aeroporto à rede existente rodoviária, ou às redes ferroviárias existentes, programadas e/ou planeadas de acordo com o Plano Ferroviário Nacional, deverão ser pagas pelo respetivo promotor aeroportuário", esclareceu a CTI, que publicou no 'site' aeroparticipa.pt respostas a 51 perguntas que têm surgido com frequência no processo de consulta pública em curso.