Acordo UE/Índia pode tornar o azeite português "mais acessível", diz Casa do Azeite

A secretária-geral da Casa do Azeite, Mariana Matos, considera que o acordo de comércio entre a União Europeia (UE) e a Índia é "uma boa ajuda" para as empresas do setor, tornando o azeite "mais acessível" naquele mercado.

O acordo assinado na terça-feira entre a UE e a Índia prevê uma descida das tarifas sobre o comércio de azeite dos atuais 45% para 0% no prazo de cinco anos.

"O consumo de azeite na Índia é muito limitado, mas é um mercado imenso e com potencial de crescimento, por isso a eliminação das tarifas aduaneiras é uma boa notícia", afirmou a secretária-geral.

A Índia consome cerca de 1.700 toneladas de azeite por ano, o que é "um valor bastante modesto tendo em conta a dimensão do país", disse.

Entre janeiro e novembro de 2025, Portugal exportou apenas cerca de 250 quilos de azeite para a Índia, um valor que, como Mariana Matos sublinhou, é "completamente residual".

Apesar de a Índia não ser um país importador de azeite, "isso não significa que não venha a ter um consumo interessante, pois é um produto que começa a ser reconhecido pelos seus benefícios para a saúde", adiantou.

No entanto, o preço elevado, em comparação com o dos outros óleos, é "um dos maiores obstáculos" ao aumento das vendas naquele mercado.

A dirigente da Casa do Azeite reconheceu ainda que a integração do azeite na gastronomia indiana é "um desafio" que "requer campanhas de promoção e informação persistentes, o que não é muito fácil num mercado daquela dimensão".

Portugal é o quinto maior exportador de azeite do mundo e tem Espanha como o seu principal mercado, seguindo-se o Brasil, Itália, França e Estados Unidos.

A Casa do Azeite reúne produtores e embaladores e representa cerca de 85% do azeite de marca embalado em Portugal.