Advogado de Vítor Escária garante que dinheiro não é ilegal e consegue prová-lo

"O dinheiro não é ilegal, claro que conseguimos provar isso", garantiu aos jornalistas o advogado Tiago Rodrigues Bastos, que representa Vítor Escária, um dos detidos na investigação do Ministério Público a negócios do lítio, hidrogénio e do centro de dados de Sines, neste sábado à saída do Tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa, após a conclusão do interrogatório ao ex-chefe de gabinete de António Costa.