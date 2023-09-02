AEP. Demora nos pagamentos do PRR é crítica e reprogramação não resolve problemas

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) considera que a demora nos pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência é um fator crítico, apesar do nível de aprovações ser positivo, e nota que a reprogramação não vai resolver os problemas..Os beneficiários diretos e finais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) receberam 2532 milhões de euros até 30 de agosto, o que corresponde a 15% do total, segundo o relatório de monitorização.."Sendo certo que estamos relativamente bem nos níveis de aprovação [...], contudo, a demora nos pagamentos continua a constituir um fator crítico na execução", defende o presidente do Conselho de Administração da AEP, Luís Miguel Ribeiro, em resposta à Lusa..A associação tem referido que o PRR "padece de um elevado enviesamento", com uma forte alocação ao setor público, em detrimento do privado..Conforme aponta Luís Miguel Ribeiro, grande parte do financiamento ao setor público dirige-se a medidas de caráter social ou outras que para a associação deveriam ser abrangidas pelo Orçamento do Estado.."O balanço do PRR é um sinal claro que o setor público não tem tido capacidade de uma resposta célere ao nível da execução. É de recordar os grandes atrasos que se registaram na avaliação de candidaturas, em particular nos poucos avisos que se destinavam às empresas", vinca..Assim, a AEP esperava "muito mais deste plano, não só no que às empresas diz respeito, mas também na tipologia das Agendas Mobilizadoras"..O presidente do Conselho de Administração da AEP destaca ainda que, por cada euro de incentivo a projetos de investimento empresarial privado, estão estimados impactos "muito positivos, duradouros e estatisticamente significativos"..Questionado sobre a possibilidade da reprogramação do PRR, que aguarda "luz verde" de Bruxelas, resolver algumas destas questões, Luís Miguel Ribeiro descarta esta possibilidade..Para as empresas, o reforço das Agendas Mobilizadoras de 930 para 2.800 milhões de euros é "um sinal positivo", mas também uma "clara demonstração" de que o valor inicial não era suficiente.."Ao nível da reprogramação, na vertente da competitividade da economia portuguesa, é de assinalar como positiva a criação de um 'Balcão de Ciência', que disponibiliza os principais serviços e mecanismos de financiamento aos investigadores, entidades de I&D [Investigação e Desenvolvimento] e instituições de ensino superior", acrescenta..Soma-se a criação de uma unidade técnica para assegurar a avaliação dos beneficiários fiscais, "promovendo um sistema fiscal mais simples e transparente"..No entanto, as empresas e o país precisam de uma "política de Simplex" em todos os segmentos da administração pública, nota..A isto acresce a necessidade de implementação de instrumentos de financiamento, com o envolvimento do Banco Português de Fomento..Questionado pela Lusa, o Ministério da Presidência, que tem a pasta dos fundos europeus, assinalou, na semana passada, que o Governo está confiante de que o PRR, em conjunto com o Portugal 2030 e outras medidas que integram o Programa Nacional de Reformas 2023, vai permitir dar continuidade aos avanços alcançados, "através de um crescimento económico sustentado e em convergência com a UE [União Europeia], do reforço da competitividade das empresas, da aceleração da transição energética e da prossecução das políticas de combate à pobreza"..O Ministério liderado por Mariana Vieira da Silva garantiu também que o Governo "está plenamente empenhado e focado na boa execução do PRR", com o país a dar provas de que é capaz de cumprir com o que se prometeu.."Entre os 27 países da UE, Portugal tornou-se, em fevereiro deste ano, o quinto país a receber o segundo desembolso", destacou..A ministra da Presidência ressalvou ainda que, apesar de a execução estar a decorrer "em linha com o previsto", a proposta de reprogramação decorre dos desafios acrescidos que a guerra na Ucrânia e a inflação colocaram à UE em matéria de concretização dos investimentos do PRR..Adicionalmente, o Governo decidiu reforçar os recursos humanos, simplificar a contratação pública, desburocratizar alguns processos e acelerar pagamentos e financiamentos..Até 30 de agosto, as aprovações do PRR ascenderam a 14 204 milhões de euros, o que corresponde a 85% do total..A execução do plano continua em 17% dos marcos e metas acordados com a União Europeia (UE)..A Comissão Europeia acordou com Portugal a prorrogação do prazo para avaliação do PRR revisto, que deveria ter terminado no final de julho, para "continuar as discussões", esperando-se uma decisão nas próximas semanas, indicou fonte oficial do executivo comunitário numa resposta escrita enviada à agência Lusa..No final de maio, Portugal submeteu uma proposta de reprogramação do PRR a Bruxelas, cuja dotação ultrapassa os 22 000 milhões de euros..Entretanto, o Governo anunciou, na quinta-feira, que não vai pedir à Comissão Europeia mais empréstimos para o PRR, cuja dotação máxima deverá assim ficar fechada nos 22 200 milhões de euros..Segundo um comunicado conjunto dos gabinetes da ministra da Presidência e do ministro da Economia e do Mar, "face à avaliação das manifestações de interesse conhecidas de investimento estratégico para o país, ao seu estado de maturidade e calendários de implementação, e o calendário de execução do PRR até 2026, o Governo decidiu que não haverá acréscimo aos investimentos e reformas já em negociação com a Comissão Europeia"..O montante total do PRR (16 644 milhões de euros - valor inicial), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes - resiliência (11 125 milhões de euros), transição climática (3059 milhões de euros) e transição digital (2460 milhões de euros)..As três dimensões do plano apresentam uma taxa de contratação de 100%..Da dotação total, cerca de 13 900 milhões de euros correspondem a subvenções e 2700 milhões de euros a empréstimos..Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico..Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.