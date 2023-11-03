Aeroporto. CTI contrata empresa que tem Rosário Macário como acionista

A Comissão Técnica Independente (CTI) - constituída para avaliar as opções estratégicas para implementar o novo aeroporto de Lisboa e para levar a cabo a avaliação ambiental - está novamente no centro de uma nova polémica..Avança o jornal Expresso esta sexta-feira (notícia paga) e depois de a TVI ter noticiado, que a CTI contratou a TIS - Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, por 213,7 mil euros. Esta empresa, que foi contratada para fazer o estudo de previsão da procura aeroportuária e acessos terrestres, tem como acionista há quase 30 anos Rosário Macário, uma das coordenadoras da CTI..Aquele jornal diz ainda que das mais de duas dezenas de estudos de apoio que foram contratados pelo LNEC, depois de pedidos pela CTI, existem dois que foram pedidos a outras tantas universidades - de Aveiro e da FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) - às quais estão ligados coordenadores da Comissão Técnica Independente..No primeiro caso trata-se de Teresa Fidelis que é a coordenadora da CTI com a área do ambiente e no segundo Paulo Pinho, que tem a seu cargo na comissão as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias..Da parte do Ministério das Infraestruturas, há o esclarecimento que as contratações não têm nem tinham de ter o seu parecer favorável e a CTI nega incompatibilidades.