Aeroporto de Ponta Delgada com ampliação de quatro mil metros quadrados até 2027

O Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, nos Açores, vai ser ampliado até 2027 em quatro mil metros quadrados, aumentando 30% face à área atual, segundo anunciou hoje o presidente da ANA/Vinci.."Ao nível da infraestrutura, vamos fazer as obras necessárias. Vamos ampliar. Nesta zona onde estamos presentes [atual sala VIP] será a ampliação do futuro terminal. Isso acresce 30% da área útil do atual aeroporto", revelou o presidente do conselho de Administração da ANA no aeroporto de Ponta Delgada..José Luís Arnaut falava aos jornalistas acompanhado pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, após uma reunião entre a ANA (concessionária do aeroporto) e o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM)..A obra, que vai começar no início de 2024 e terminar em 2027, vai ampliar o Aeroporto João Paulo II em quatro mil metros quadrados, passando a infraestrutura a ter dois pisos.."Vim hoje aqui assumir aquele que é o compromisso da ANA com os Açores. Sempre o tivemos. Nós reiterámo-lo. Nós estamos aqui para apostar e continuar a investir", reforçou Arnaut..Lembrando que a ilha de São Miguel passou a ter sete novas rotas no último ano, o 'chairman' da ANA reconheceu que o "crescimento" do turismo na região "tem de ter uma resposta ao nível da infraestrutura".."Não se pode parar o aeroporto para fazer a obra. Temos de fazer a obra com o aeroporto a funcionar sem prejudicar os passageiros e o movimento. É uma engenharia muito fina", acrescentou..A concessionária vai ainda realizar outras intervenções para "melhorar a experiência do passageiro" e garantir a "sustentabilidade ambiental".."Vamos tentar que os aeroportos tenham centrais fotovoltaicas para se autoabasteceram. Vamos criar pontos de energia verde e um conjunto de condições para que nos próximos anos os aeroportos dos Açores estejam credenciados com esses requisitos", declarou..Quando questionado, José Luís Arnaut não detalhou o valor do investimento previsto, mas garantiu que "o que terá de ser feito será feito".."O valor total do investimento será público e será anunciado. O preço da construção muda ao dia. Seria pouco profissional estar aqui a atirar números. As empresas que vão concorrer é que vão definir o preço. Não somos nós", realçou..Por sua vez, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, também disse ter o "compromisso" de que a concessionária "vai fazer o que for preciso" para assegurar a ampliação do aeroporto da maior ilha açoriana.."O que tem de ser feito será feito para esse aumento. Depois, pagar-se-á o que tiver de ser pago", disse o líder regional..Bolieiro elogiou o "plano de compromissos de curto, médio e longo prazo" para os investimentos naquele aeroporto, que, realçou, serão realizados para "responder com suficiência aos picos de procura" e não de acordo com a média anual de passageiros.."É do interesse dos Açores essa ampliação. É uma questão de reputação. Há um compromisso e uma relação de cooperação entre a região, as expectativas dos Açores e os compromissos da ANA/Vinci", afirmou o chefe do executivo regional..E concluiu: "Entrei nesta reunião enquanto presidente do governo vocacionado para defender o interesse dos Açores com revindicação. Saio com nota positiva de um compromisso da ANA".