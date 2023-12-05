Aeroporto: Montenegro diz que localização será "uma das primeiras decisões" de um governo PSD

O presidente do PSD antecipou que a localização do novo aeroporto de Lisboa será "uma das primeiras decisões" de um eventual governo social-democrata e anunciou a criação de um "grupo de trabalho" interno para analisar o tema.."Se for primeiro-ministro a partir de março, como espero, com a confiança dos portugueses, será uma das primeiras decisões que nós vamos tomar, é esta de escolher a localização do novo aeroporto e de encetar todos os procedimentos para a sua execução. Naturalmente com o desejo de que o principal partido na oposição, que antecipo que seja o PS, também possa colaborar connosco", defendeu Luís Montenegro em declarações aos jornalistas após uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos, em Lisboa..O líder social-democrata, para quem a decisão deve ser tomada pelo próximo Governo após as eleições legislativas de 10 de março, anunciou que o PSD vai criar "ainda hoje" um grupo de trabalho interno para acompanhar este "e outros projetos de infraestruturas" e que visa "dialogar com o Governo" e com os partidos da oposição, em particular com o PS.."Para podermos estar em condições, ato imediato à instalação de um novo Governo e de uma nova Assembleia da República, de desenvolver, concretizar, levar ao terreno os objetivos de criação infraestrutural, de capacidade para servir a sociedade e a economia portuguesa, e o novo aeroporto é um desses elementos", acrescentou..Montenegro disse ainda que o relatório levado a cabo pela comissão técnica independente - que identificou Alcochete e Vendas Novas como as duas opções viáveis para um novo aeroporto juntamente com Humberto Delgado até ser possível passar para infraestrutura única - "terá que ter peso" numa futura decisão.."Mas seria um mau serviço que se prestaria ao país se agora se começarem a multiplicar os palpites sobre a melhor decisão a tomar com base neste relatório. Nós teremos oportunidade de avaliar, aprofundar, eventualmente até ter esclarecimentos suplementares sobre o conteúdo técnico do relatório", salientou..Para o líder do PSD, o tema da localização do novo aeroporto "não deve ser um tema de campanha eleitoral".."Aquilo que é importante os partidos políticos poderem exprimir é a vontade de ter uma decisão, a decisão deve ser tomada pelo próximo Governo e deve ser tomada, tanto quanto possível, em consenso multipartidário o mais abrangente possível, em particular com os dois grandes partidos do nosso espetro partidário, mas com certeza aberto a todos os demais", sublinhou..Sobre as conclusões do trabalho da comissão técnica, Montenegro vincou que "o poder político não tem que acatar nada" mas sim analisar a avaliação técnica para poder tomar uma decisão política..Acusando o Governo e o PS de "incompetência pura e dura", Montenegro lembrou que "não fora a intervenção do PSD e do seu presidente há um ano e pouco" na definição de uma metodologia, em conjunto com o executivo, para a nova localização, e não haveria hoje avaliação técnica independente.."Quero ser muito claro perante os portugueses: hoje o país vai estar em condições de definir a localização do novo aeroporto porque o PSD interveio. E eu estou muito à vontade para poder, no primeiro dia do meu mandato, se for possível, tomar essa decisão. Repito: é desejável que na base de um consenso político, se não for assim, o próximo Governo terá legitimidade para decidir", insistiu.