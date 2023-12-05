Aeroporto: PCP considera que "já se perdeu tempo de mais" e deve avançar já a solução Alcochete

A líder parlamentar do PCP considera que o país já perdeu "tempo de mais" com a escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa, defendendo que se deve avançar "o mais rapidamente possível" para a opção de Alcochete..Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Paula Santos referiu que já se passaram "mais de 15 anos desde que foi feito o estudo que apontava a solução da construção do novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro em Alcochete".."A verdade é que, ao longo destes últimos anos, foram vários os pretextos e subterfúgios para não dar concretização à solução que defende o interesse do nosso país, (...) tudo porque se submeteram aos interesses da Vinci e não do país", criticou..A dirigente comunista defendeu que é necessário avançar-se "o mais rapidamente possível" para a solução de Alcochete, salientando que assegura o "desenvolvimento do país, o interesse nacional, o próprio desenvolvimento da TAP" e o "hub" (plataforma giratória de voos de ligação)..A decisão "é fundamental, mas é [fundamental também] que se avance, a par da construção do novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete, com a construção da terceira travessia do Tejo - a ponte entre o Barreiro e Lisboa - e também a construção da alta velocidade ferroviária, entre Lisboa e Porto pela margem sul do Tejo, utilizando a terceira travessia do Tejo, mas também a ligação com Espanha", disse..Para Paula Santos, "estes são investimentos estruturantes, necessários".."O país já perdeu tempo de mais, é hora de avançar, de dar concretização", reforçou..Numa nota divulgada pouco depois da declaração de Paula Santos, o PCP referiu que esses três investimentos teriam um custo de "cinco mil milhões" e poderiam ser concretizados até 2033..Fora desta avaliação de custos está a construção do aeroporto em Alcochete, cujas verbas, para o PCP, deveriam ser assumidas pela ANA. O partido defende ainda que a construção faseada daquela infraestrutura poderia permitir que entrasse em funcionamento antes de 2033..Na nota, o partido deixa também críticas à Vinci, sublinhando que "há mais de 50 anos que está decidida a retirada" do aeroporto do centro de Lisboa, "mas a Vinci não tem qualquer interesse em deixar de operar na cidade", uma vez que "garante mais lucros com um investimento menor"..O PCP acrescenta ainda que as conclusões da Comissão Técnica Independente, ao considerar a opção de Alcochete como a mais viável, "são contrárias aos interesses" da Vinci, pelo que "é de esperar que os partidos ao seu serviço comecem a minar" a sua credibilidade.."Algo, aliás, que já se vinha anunciando, nas múltiplas tentativas de descredibilização, quer da CTI, quer da solução campo de tiro de Alcochete", lê-se..A comissão técnica independente identificou Alcochete como a solução com mais vantagem para o novo aeroporto, entre as duas opções viáveis, segundo o relatório hoje divulgado..A opção que envolve o Campo de Tiro de Alcochete é identificada como a que apresenta mais vantagens, entre as duas soluções viáveis para um "hub" (aeroporto que funciona como plataforma de distribuição de voos) intercontinental, segundo o relatório publicado na página da comissão técnica independente (CTI)..De acordo com o relatório preliminar da comissão técnica independente responsável pela avaliação ambiental estratégica para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que estudou nove opções, são viáveis as soluções Humberto Delgado + Campo de Tiro de Alcochete, até ficar unicamente Alcochete com mínimo de duas pistas, bem como Humberto Delgado + Vendas Novas, até ficar unicamente Vendas Novas, também com um mínimo de duas pistas.