Aeroporto: Seixal diz que Alcochete tem mais vantagens para região e país

"Esta solução vai ao encontro do que a autarquia do Seixal sempre defendeu. A localização em Alcochete é a que apresenta mais vantagens para o desenvolvimento da região e do país. É uma solução de futuro. Sempre fomos firmes no chumbo à opção Montijo, que o Governo tentou impor, mesmo contrariando os pareceres técnicos negativos, por isso considero que esta é também uma vitória dos seixalenses", afirma o presidente da Câmara do Seixal, em comunicado.