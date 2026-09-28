Economia

Aeroportos da Madeira movimentam recorde de 606 mil passageiros em agosto

Este crescimento homólogo de 3,7% foi alcançado através de 3.919 voos realizados, conforme dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) esta segunda-feira.
Aeroportos da Madeira movimentam recorde de 606 mil passageiros em agosto
Foto: Helder Santos
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Os aeroportos da Madeira registaram um movimento considerável de 606,2 mil passageiros em agosto de 2026, representando um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Este crescimento foi alcançado através de 3.919 voos realizados, conforme dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) esta segunda-feira.

De acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal, o Aeroporto da Madeira liderou o aumento com 566,5 mil passageiros, uma subida de 3,8%, e um incremento de 3,3% no tráfego de aviões, totalizando 3.594 voos.

No Aeroporto do Porto Santo, embora o número de passageiros tenha crescido 1,8%, atingindo 39,7 mil, houve uma redução de 5,2% no número de aeronaves, com 325 voos registados.

A taxa de ocupação dos aviões atingiu 91,9%, superando os 90,3% do ano anterior, demonstrando uma forte procura tanto no tráfego internacional quanto no doméstico. O segmento internacional cresceu 3,5%, com 338,5 mil passageiros, enquanto o doméstico aumentou 4%, chegando a 267,7 mil.

Na ilha da Madeira, o tráfego internacional dominou, representando 59,1% do total, enquanto no Porto Santo, o tráfego doméstico foi predominante, constituindo 90,4% do total de passageiros.

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