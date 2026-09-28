Aeroportos da Madeira movimentam recorde de 606 mil passageiros em agosto

Os aeroportos da Madeira registaram um movimento considerável de 606,2 mil passageiros em agosto de 2026, representando um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Este crescimento foi alcançado através de 3.919 voos realizados, conforme dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) esta segunda-feira.

De acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal, o Aeroporto da Madeira liderou o aumento com 566,5 mil passageiros, uma subida de 3,8%, e um incremento de 3,3% no tráfego de aviões, totalizando 3.594 voos.

No Aeroporto do Porto Santo, embora o número de passageiros tenha crescido 1,8%, atingindo 39,7 mil, houve uma redução de 5,2% no número de aeronaves, com 325 voos registados.

A taxa de ocupação dos aviões atingiu 91,9%, superando os 90,3% do ano anterior, demonstrando uma forte procura tanto no tráfego internacional quanto no doméstico. O segmento internacional cresceu 3,5%, com 338,5 mil passageiros, enquanto o doméstico aumentou 4%, chegando a 267,7 mil.

Na ilha da Madeira, o tráfego internacional dominou, representando 59,1% do total, enquanto no Porto Santo, o tráfego doméstico foi predominante, constituindo 90,4% do total de passageiros.