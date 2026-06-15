Aeroportos nacionais batem recorde com 6,6 milhões de passageiros em abril

Os aeroportos nacionais registaram em abril um novo máximo histórico de 6,6 milhões de passageiros, um aumento homólogo de 2,1%, revelou esta segunda-feira, 15, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No primeiro quadrimestre do ano, o tráfego acumulado subiu 3,3% face a 2025, para 21,133 milhões de passageiros.

Em abril desembarcaram e embarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil verificados em abril de 2025 (+1,7%).

No conjunto de janeiro a abril, o aeroporto de Lisboa concentrou 52% do total, com 11 milhões de passageiros (+2,6% homólogo). O Porto teve 5,1 milhões de passageiros (24% do total), com um crescimento de 7,6%, enquanto Faro registou 2,3 milhões (11% do total), traduzindo‑se num recuo homólogo de 3,1%.

No movimento internacional até final de abril, o Reino Unido manteve‑se como principal país de origem e destino — com aumentos homólogos de 3,3% e 3,4%, respetivamente — seguido por França, Espanha, Alemanha e Brasil (origem) e Itália (destino).

O transporte de carga e correio aumentou ligeiramente entre janeiro e abril (0,6% face ao mesmo período de 2025).

Lisboa concentrou 77,1% do total de carga e correio (63,3 mil toneladas), mas com um decréscimo homólogo de 1%; os restantes aeroportos registaram um aumento de 6,5%. Em abril isoladamente, o movimento de carga e correio foi de 22 mil toneladas (+3,2% homólogo).

Ainda em abril foram contabilizadas 22,2 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais, mais 0,7% que em abril de 2025.

Do total de passageiros desembarcados no mês, 83,5% corresponderam a tráfego internacional (2,8 milhões; +3%).

A Europa permaneceu como principal continente de origem (69,6% do total; +2,4%), seguida pelas Américas (9,3%; +9,4%).

Quanto aos passageiros embarcados, 83,1% foram em voos internacionais (2,7 milhões; +4%), com a Europa a concentrar 70,6% dos destinos (+5,2%).