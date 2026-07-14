Aeroportos nacionais renovam recorde em maio, com 7,1 milhões de passageiros

Quinto mês de 2026, quinto mês com recorde no movimento de passageiros nos aeroportos nacionais.

Os números voltaram a crescer em maio, no total de passageiros e aeronaves aterradas nas pistas portuguesas. Ainda assim, a tendência inverteu-se no transporte de carga, que diminuiu.

De acordo com os dados do INE, os aeroportos nacionais registaram 23,8 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais, em maio. Em causa está o movimento de 7,1 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), assim como de 22,1 mil toneladas de carga e correio.

Subidas homólogas e números históricos

Por comparação com o mesmo mês do ano passado, estão em causa aumentos de 1,5% nas aterragens e 2,9% no número de passageiros, ao passo que o movimento de carga e correio recuou 3,3% (abril trouxe acréscimos homólogos de 0,7%, 2,1% e 3,2%, respetivamente).

Falamos, por isso, do desembarque de 115,5 mil pessoas por dia, em média. Trata-se de um aumento de 2,4% face aos dados de maio do ano passado (112,8 mil passageiros, à data), para o nível mais alto de sempre.

Entre janeiro e maio de 2026, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 3,2% em termos homólogos (acréscimo de 4,5% há um ano). Dos números totais, 50,6% concentram-se no aeroporto de Lisboa (14,3 milhões, mais 2,1% face a maio de 2025).

Acresce que o aeroporto do Porto movimentou 6,8 milhões de passageiros (24,0% do total), registando um crescimento de 7,9%. O aeroporto de Faro registou 3,5 milhões de passageiros movimentados (12,5% do total), mais 4,0% do que um ano antes.