Agendas Mobilizadoras com contributo estimado no PIB entre 2,5% e 3%

As 51 Agendas Mobilizadoras contratadas têm um impacto esperado superior a 8.000 milhões de euros no volume de negócios até 2026, representando 11.000 novos empregos qualificados e um contributo estimado para o PIB de 2,5% a 3%.

De acordo com os dados a anunciar no âmbito do 3.º Encontro das Agendas Mobilizadoras, promovido esta quinta-feira pelo IAPMEI em Santa Maria da Feira, as 51 Agendas contratadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) representam 5.400 milhões de euros de despesa elegível e 3.200 milhões de euros de incentivo, dos quais mais de 2.000 milhões já pagos.

No total, abrangem 1.098 copromotores, dos quais 874 empresas e 224 entidades do sistema científico, tecnológico e públicas.

As Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial são um dos pilares do PRR e visam mobilizar e reforçar as capacidades científicas e tecnológicas do país através da implementação de projetos colaborativos abrangendo todo o ciclo de inovação.

Baseadas em consórcios entre empresas e instituições académicas, científicas e/ou tecnológicas, envolvem as áreas estratégicas da “Aeronáutica, Espaço e Turismo”, “Calçado, Têxtil e Vestuário”, “Energia”, “Habitat, Construção, Cerâmica e Vidro”, “Matérias-primas, Materiais e Pedra Natural”, “Recursos Naturais e Ambiente”, “Saúde”, “Tecnologias e Suas Aplicações”, “Transportes, Mobilidade e Logística”.

O balanço hoje divulgado aponta que, dos 1.270 novos Produtos, Processos ou Serviços (PPS) contratualizados, 1.087 foram concluídos, “com muito boa execução ou boa execução”, correspondendo a cerca de 90%. A taxa de execução financeira média da despesa apresentada é de 53%.

Segundo salienta o IAPMEI, as Agendas Mobilizadoras “constituem um dos principais instrumentos de transformação económica sustentável apoiados pelo PRR, promovendo a transferência de conhecimento para o mercado, o investimento produtivo, a criação de emprego qualificado, o desenvolvimento de novos PPS e o reforço da competitividade da economia nacional”.

“Assentes em modelos colaborativos, as agendas mobilizaram empresas, entidades do sistema científico e tecnológico e entidades públicas, contribuindo para a modernização e reindustrialização da economia, para a transição digital e climática e para a criação de novas cadeias de valor”, enfatiza.

O 3.º Encontro das Agendas Mobilizadoras, que decorre hoje sob o lema “A Inovação move o País”, pretende demonstrar os resultados alcançados pelos consórcios e “a capacidade de transformar conhecimento em produtos, processos e serviços com potencial de mercado”.

O evento permitirá ainda evidenciar resultados concretos em áreas como mobilidade sustentável, espaço, saúde, biotecnologia, energia, digitalização industrial, economia do mar, floresta, semicondutores, jogos digitais, construção e materiais avançados.

Entre estes exemplos, destacam-se soluções como satélites portugueses, inteligência artificial aplicada à gestão do tráfego espacial, medicamentos injetáveis complexos, tecnologias de baterias de nova geração, soluções de mobilidade elétrica, telemedicina e valorização de recursos naturais através da bioeconomia.

Resultados que, sustenta o IAPMEI, “demonstram o papel das Agendas Mobilizadoras na transformação do conhecimento em inovação, da inovação em capacidade industrial e da capacidade industrial em crescimento económico”.

Citado num comunicado, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, afirma que as Agendas Mobilizadoras “são plataformas de colaboração que têm vindo a demonstrar que Portugal consegue transformar conhecimento científico em valor económico”, sublinhando que “o caminho certo é gerar produtos e serviços inovadores, que posicionem Portugal em cadeias de maior valor acrescentado”.