À medida que os agentes de Inteligência Artificial (IA) passam a assumir tarefas operacionais autónomas, como programar código, aprovar despesas financeiras ou interagir com bases de dados empresariais, as regras tradicionais de cibersegurança deixam de ser suficientes. Estes sistemas necessitam de acessos privilegiados a redes e ferramentas corporativas, mas isso faz com que cada agente de IA se transforme num potencial "risco interno".

Esta premissa foi sintetizada há pouco tempo pelo presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella: "O sistema de agentes mais fiável não será aquele cujo modelo nos inspira maior confiança, mas sim aquele concebido para nos dispensar de ter de confiar no modelo." O princípio passa por separar em definitivo a capacidade de raciocínio da autoridade efetiva sobre os sistemas.

Foi para responder a operações que acontecem à velocidade da máquina que a tecnológica norte-americana apresentou um novo ecossistema de defesa que coloca agentes especializados de segurança — os Guardian Agents, integrados no Project Perception — a vigiar, auditar e conter outros agentes de IA.

A ameaça invisível das injeções de comandos

A pertinência deste sistema assenta em números concretos. Segundo o Microsoft Digital Defense Report 2026, as ligações maliciosas injetadas através de respostas de modelos e ferramentas representaram 52% de toda a atividade de ataque observada na telemetria da empresa.

"Nenhuma tecnologia garante hoje que um modelo nunca será enganado por uma instrução escondida num documento, página web ou ferramenta", diz ao DN/Dinheiro Vivo Pedro Soares, National Security Officer (NSO) da Microsoft Portugal. "Por isso, a nossa abordagem não depende da resistência do modelo. O sistema operativo aplica uma fronteira e, se um documento malicioso ordenar o envio de dados para um servidor não autorizado, a ligação é bloqueada."

A contenção física no dispositivo é assegurada porque o agente é executado num ambiente isolado através do Microsoft Execution Container (MXC), que confina o ambiente onde a IA corre. A este junta-se o Dynamic Agent Risk, um mecanismo que avalia permanentemente desvios de conduta face à tarefa atribuída. A resposta a um incidente deixa de ser o corte abrupto de energia: o sistema pode retirar permissões de escrita e aprovação ao agente, preservando apenas leituras seguras, ou exigir uma validação humana antes de prosseguir com atos críticos.

Aplicação às PME e o novo quadro legal da diretiva NIS2

Embora esta arquitetura de topo tenha sido desenhada a pensar nas grandes corporações e multinacionais – através do novo escalão de licenciamento Microsoft 365 E7 –, Pedro Soares afasta a ideia de que a proteção agêntica vá cavar um fosso no tecido económico português, onde 99,9% das empresas não financeiras são PME.

"É preciso distinguir a arquitetura de referência da porta de entrada", sublinha o responsável. A identificação no Agent 365 e o inventário básico passam a estar integrados sem custo adicional em todas as subscrições comerciais na nuvem da Microsoft, ao passo que a tecnologia de isolamento por contentores (MXC) é fornecida diretamente pelo sistema operativo (Windows, macOS e Linux). Ou seja, para as pequenas e médias empresas, os controlos avançados serão disponibilizados como módulo autónomo sobre o plano Microsoft 365 Business Premium, afirma este responsável.

O tema ganha especial relevância com a entrada em vigor do novo regime jurídico de cibersegurança, que transpõe a diretiva europeia NIS2 para a ordem nacional. Os operadores de infraestruturas críticas e serviços essenciais passam a ter de auditar rigorosamente as defesas de toda a sua cadeia de fornecedores, que são, na sua larga maioria, PME.

Pedro Soares lembra ainda que o recurso a agentes autónomos de defesa não serve de escudo jurídico perante a lei: "A responsabilidade não pode ser subcontratada à inteligência artificial nem às garantias do fornecedor do modelo. A NIS2 exige que os órgãos de gestão aprovem e supervisionem as medidas de gestão de risco, responsabilidade que não pode ser delegada para fora desses órgãos."

É que, como lembra o especialista, "a automação acelera a resposta, mas a responsabilidade continua a ser humana."

Nuvem soberana ganha modo desligado e controlo europeu

A par da segurança agêntica, a Microsoft anunciou um reforço substancial das capacidades da sua Cloud Soberana, visando mitigar receios de dependência tecnológica e exigências de conformidade na União Europeia.

Entre as principais novidades destaca-se o Sovereign Control Panel, integrado no serviço Azure, que permite mapear dependências geopolíticas e avaliar a portabilidade de dados.

Para os clientes na UE e EFTA, a tecnológica americana ativou o Data Guardian – um mecanismo onde um parceiro europeu independente supervisiona acessos remotos de engenheiros da Microsoft a sistemas de produção – suportado por registos imutáveis contra adulteração (o Production Touch Ledger). As organizações podem ainda reter as chaves de encriptação primárias fora da infraestrutura da multinacional, afirma a Microsoft à imprensa.

No plano da independência física, a solução Azure Local passa a permitir operações de IA e bases de dados críticas (incluindo SQL Server e ferramentas de programação com modelos locais) em modo 100% desconectado da internet, garantindo a tecnológica que os sistemas governamentais e as infraestruturas essenciais se mantêm operacionais mesmo em cenários de corte de rede ou crise geopolítica.