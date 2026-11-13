Agência Internacional de Energia prevê excesso de oferta de petróleo no 4.º trimestre deste ano

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê excesso de oferta no mercado global de petróleo no quarto trimestre graças à rápida recuperação das exportações de petróleo do golfo Pérsico e ao aumento da extração nos grandes produtores na América.

No relatório mensal sobre o mercado de petróleo publicado hoje, a AIE considera que a contração da oferta, que foi muito considerável desde o início da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão no final de fevereiro, continuará a desacelerar e voltará a estar acima dos níveis de 2025 pela primeira vez desde a crise a partir de março.

O mais significativo é que, em relação ao mês passado, a organização que reúne os principais países consumidores de energia revê em alta em mais 920.000 barris diários as previsões para a oferta mundial de petróleo para este ano, para um total de 101,6 milhões.

É que em outubro, pelo segundo mês consecutivo, os produtores colocaram mais 2,3 milhões de barris diários, de forma a que nesses dois meses o aumento atingisse 5,3 milhões de barris diários.

Isto permitiu reduzir uma parte das perdas médias de oito milhões de barris diários entre março e setembro e, sobretudo, porque as exportações dos países do golfo Pérsico (excluindo Omã) aumentaram em outubro para 18,4 milhões de barris diários, que continua a significar menos 26% que o volume anterior à guerra.

Assim, os autores do relatório corrigiram as expectativas em alta para o quarto trimestre e agora acreditam que entrarão no mercado menos 3,3 milhões de barris diários que no mesmo período do ano passado, e que no conjunto do ano a queda será menor do que o antecipado, especificamente de 4,8 milhões de barris diários face a 2025.

Na prática, as perdas de produção dos países do Golfo Pérsico devido às dificuldades para extrair o petróleo pelo estreito de Ormuz estão a ser parcialmente compensadas pelo 'quinteto americano' dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e Guiana, que vão aumentar as extrações em 1,6 milhões de barris diários este ano.

Para 2027, a AIE estima que a oferta acelerará o ritmo de recuperação com 6,6 milhões de barris diários adicionais, para 108,1 milhões de barris diários, graças essencialmente ao petróleo do golfo Pérsico (mais 5,3 milhões de barris diários), mas também a um novo aumento das contribuições do 'quinteto americano', de 1,1 milhões de barris diários.

Do lado da procura, a principal preocupação continua a ser a escassez de fornecimento de alguns produtos refinados, em particular de gasóleo, em que pesam as perdas de exportações do golfo Pérsico e os repetidos ataques ucranianos às infraestruturas energéticas da Rússia, que continua a limitar o fornecimento dos mercados internacionais.

No entanto, a diminuição da procura em relação a 2025 está a desacelerar e de cinco milhões de barris diários no segundo trimestre e de 3,8 milhões de barris diários no terceiro, passará para 2,7 milhões de barris diários no quarto (2,7 milhões de barris diários para o conjunto do ano), segundo a agência.

E em 2027 esse movimento deve continuar, de forma que em março será superado o nível pré-crise e no conjunto do exercício o aumento será de dois milhões de barris diários, para 104,3 milhões de barris diários.

Os autores do relatório apontam que em outubro as reservas de petróleo aumentaram pela primeira vez desde junho em 52 milhões de barris (equivalente a 1,7 milhões de barris diários) devido ao petróleo que estava nos petroleiros que navegavam pelos oceanos, graças aos que tinham conseguido sair do golfo Pérsico.

No entanto, as reservas em terra continuaram a diminuir e estavam no nível mais baixo desde 2016.

A AIE considera que a saída acelerada para o mercado nos próximos meses do petróleo das reservas estratégicas à qual se comprometeram os seus países membros deveria servir de "ponte fundamental" para cobrir o défice de fornecimento até que se recupere a atividade nas refinarias e a produção de derivados.