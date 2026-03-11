Agência Internacional de Energia propõe libertar maior reserva de petróleo de sempre

A Agência Internacional de Energia (AIE) quer a maior libertação de sempre de uma reserva de petróleo, para fazer face ao impacto da guerra na oferta. Em causa estão 400 milhões de barris.

De acordo com a informação veiculada na comunicação social internacional, a proposta esteve em cima da mesa numa reunião extraordinária com os responsáveis. Posto isto, esta quarta-feira, 11 de março, vai ter lugar uma votação, entre os 32 países que compõem a agência.

O objetivo principal passa por "avaliar a atual segurança do abastecimento e as condições de mercado para fundamentar uma decisão subsequente sobre a disponibilização das reservas de emergência dos países membros da AIE", esclareceu Fatih Birol, diretor executivo da organização, numa reunião com os ministros da Energia do G7, na terça-feira.

Em causa está a guerra no Médio Oriente, que ameaça causar uma disrupção agressiva na oferta, na medida em que várias potências da indústria petrolífera se vêem afetadas. O Irão ameaçou atacar qualquer embarcação que tente fazer a travessia do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo produzido em todo o mundo, provocando potencialmente a maior crise de sempre no setor.