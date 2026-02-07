Agências de viagens preocupadas com Páscoa apelam a Governo para acelerar apoios

O mau tempo em Portugal deverá ter um impacto reduzido nas viagens no Carnaval, mas pode ter efeitos negativos no turismo na Páscoa, alertou à Lusa a Associação Nacional das Agências de Viagens, apelando ao Governo para acelerar apoios.

O presidente da Associação Nacional das Agências de Viagens (ANAV), Miguel Quintas, disse hoje à Lusa que ainda é "prematuro" avançar com números relativamente a eventuais cancelamentos e alterações nas reservas devido às tempestades que têm atingido Portugal, porque os dados ainda estão a ser recolhidos, mas sinalizou que há preocupações relativamente ao impacto na Páscoa.

O responsável apontou que na época de Carnaval, que este ano se celebra a 17 de fevereiro, "normalmente as reservas são de turistas portugueses e é época baixa", pelo que o impacto deve ser reduzido, nomeadamente tendo em conta que as viagens internas nem sempre envolvem estadias em espaços turísticos.

Ainda assim, já foram cancelados vários eventos, como por exemplo o Desfile Noturno de Carnaval em Rio Maior, previsto para o dia 14, que foi adiado, enquanto a Câmara das Caldas da Rainha cancelou eventos como o Carnaval e o Festival Foz Beats e a Câmara de Tomar cancelou todas as iniciativas do Carnaval 2026, previstas entre 13 e 17 de fevereiro.

Apesar de o impacto no Carnaval poder ser mais reduzido para este setor, "está à porta a Páscoa", alertou Miguel Quintas, apontando que a associação tem recebido alguns relatórios do turismo na zona Centro e Ribatejo de que "há disrupção em perto de 80% das atividades relacionadas com o turismo, como cafés, restaurantes e hotelaria".

O presidente da ANAV, que tem cerca de 100 associados, apontou que 40% a 50% das atividades, maioritariamente na zona Centro, tiveram de fechar devido ao mau tempo, das quais algumas já conseguiram abrir.

"Na Páscoa recebemos muitos turistas, muitos dos quais espanhóis, sendo que a Semana Santa é das semanas mais fortes [de turismo] de Espanha", sinalizou, apontando que já há "congéneres internacionais que estão apreensivos face à Páscoa porque não sabem a dimensão dos prejuízos causados".