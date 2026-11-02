AICEP afirma apoio a portugueses no relançamento de relações económicas com Venezuela

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) declarou, em Caracas, o compromisso de apoiar empresários portugueses no relançamento das relações económicas com a Venezuela, garantindo uma análise transparente dos riscos para potenciar as exportações nacionais.

“Vamos trabalhar para ter todas as condições de vos apoiar no caminho que quiserem fazer aqui neste país [Venezuela], que consideramos que é de facto uma oportunidade”, disse no domingo a presidente da AICEP.

Ana Casaca falava na residência oficial do embaixador de Portugal, em Caracas, durante o ato de boas-vindas aos representantes de cerca de 30 empresas portuguesas que integram uma delegação empresarial portuguesa que viajou à Venezuela para participar, em 03 de novembro, no Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, organizado pela AICEP.

“Trabalharemos para analisar todos os riscos e, de uma forma transparente e clara, trabalharemos convosco no sentido de fazermos o caminho o mais tranquilo possível, para uma vez mais continuarmos esta relação que temos tão próxima no país e continuarmos a trazer, naturalmente, mais exportações para Portugal e, portanto, aumentarmos as vossas exportações”, disse.

Ana Casaca iniciou a intervenção a explicar que a AICEP espera proporcionar, nos próximos dias, “um primeiro momento de um regresso, ou de uma continuidade e de um regresso, de uma parte económica muito forte para além da relacional e humana” que os portugueses têm com a Venezuela.

“A vossa presença aqui é um sinal claro, tanto da ambição portuguesa, como também da oportunidade que nós de facto temos enquanto país de construir, reconstruir, as ligações económicas que existiam no passado e que, no futuro, consideramos também que vão, de facto, ter ainda um maior impacto e, esperamos nós, que tenham ainda uma maior escala”, disse.

E explicou que a missão empresarial foi preparada essencialmente com o claro objetivo de aproximar as empresas portuguesas do mercado venezuelano, proporcionar um melhor conhecimento da realidade ou reconhecimento da realidade local.

“Sei que muitas das empresas estão hoje connosco, já tiveram [cá] presentes ou continuam a estar presentes, e [temos o objetivo de] de uma forma muito próxima, dar-vos a conhecer a realidade local de hoje e identificarmos todos juntos as oportunidades concretas de negócio, sustentáveis, para o futuro da relação entre os dois países”, disse.

A responsável recordou, além disso, que Portugal e a Venezuela têm uma ligação histórica especial, marcada pela comunidade lusa local.

Ana Casaca disse esperar que os empresários aproveitem a missão para tirar todas as dúvidas que existem, sublinhando que foram programados momentos com entidades que trabalham na Venezuela, que conhecem o mercado atual.

“Também vão estar com a diáspora, com a nossa comunidade e, portanto, dar continuidade ao que nós acreditamos, na AICEP, que é de facto uma das nossas grandes missões, que é transformar os contactos locais que temos, as oportunidades que temos, em projetos reais, em projetos concretos”, disse.

Ana Casaca integra a comitiva oficial do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que iniciou domingo uma visita de três dias à Venezuela destinada a reforçar os laços políticos e económicos entre os dois países.

A acompanhar a visita estão também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, e o Chefe de Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira, Rui Abreu.