AICEP duplica apoios à promoção externa num total de 65 milhões de euros em 2024

Os apoios à internacionalização das empresas vão duplicar em 2024. Aprovados estão já projetos no valor de 29 milhões de euros, contabilizando já a quota-parte das empresas no investimento, mas está já a decorrer novo aviso, com candidaturas até 31 de janeiro, que prevê apoios de 18 milhões. Somando a comparticipação individual das empresas, serão mais 36 milhões de euros que servirão para apoiar a diversificação de mercados internacionais que, somados aos 29 milhões já aprovados, fazem subir para 65 milhões os apoios totais, no âmbito do Compete 2030, mais do dobro comparativamente aos 31 milhões aplicados este ano no mesmo fim. O aumento da base exportadora e a maior procura das empresas por apoios à internacionalização explicam este crescimento, diz a Agência para o Investimento e Comércio Externo (AICEP), com uma "maior aposta no apoio à promoção das exportações".