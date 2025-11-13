AIE revê em alta oferta mundial de petróleo para este ano e 2026

A Agência Internacional de Energia (AIE) subiu as previsões de crescimento da oferta mundial de petróleo para 2025 e 2026 no relatório mensal sobre o mercado desse combustível fóssil publicado esta quinta-feira, 13.Em concreto, a AIE prevê que o fornecimento mundial de petróleo cresça em cerca de 3,1 milhões de barris diários em 2025 e em 2,5 milhões de barris diários em 2026, que representa um aumento de cerca de 100.000 barris diários em ambos os casos.A AIE aponta que em 2026 a oferta total de petróleo será 4,09 milhões de barris diários superior à procura total, em comparação com um excedente implícito de 3,97 milhões de barris diários no anterior relatório mensal."Os equilíbrios do mercado mundial de petróleo estão cada vez mais a desequilibrar-se, à medida que a oferta mundial de petróleo continua a avançar, enquanto o crescimento da procura de petróleo permanece modesto em comparação com os padrões históricos", afirma a AIE no relatório.A Agência prevê que o crescimento global em 2025 seja liderado pelos Estados Unidos, China e Nigéria.A AIE assinala que, embora a contínua recuperação da oferta mundial de petróleo tenha parado em outubro, o fornecimento mundial de petróleo aumentou consideravelmente em 6,2 milhões de barris diários desde janeiro, com incrementos distribuídos equitativamente entre os países não pertencentes à OPEP+ e os da OPEP+.Uma série de paragens não planeadas, manutenções programadas e interrupções contínuas nas operações de refinação e comercialização na Rússia impulsionaram as margens das refinarias para o nível mais alto em dois anos na Europa e na Ásia no início de novembro, acrescentou a AIE.O organismo também prevê que a produção global das refinarias, que também diminuiu em outubro, aumente consideravelmente até ao final do ano. .Petróleo: OPEP mantém previsões de crescimento anual da procura