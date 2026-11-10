Ainda com memória da tempestade Kristin, CIP aconselha "muita prudência" e teletrabalho sempre que possível

"Estamos todos cientes do que aconteceu na altura da tempestade Kristin" e, por isso, devemos dar "prioridade absoluta à proteção de pessoas e bens", defendeu esta terça-feira, 10 de novembro, Rafael Alves Rocha, diretor geral da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a propósito da aproximação da tempestade Charles. O responsável sublinhou que "a situação aconselha muita prudência".

Face à prevista gravidade do fenómeno climatérica, a CIP recomenda que "todos aqueles que tiverem possibilidade de realizar teletrabalho devem optar pela modalidade", assim como se devem flexibilizar os horários ou ajustar deslocações.

Também considera que "os empresários portugueses terão a latitude necessária para apoiar os seus trabalhadores" que tiverem de cuidar dos filhos em virtude do fecho das escolas.

Para Rafael Alves Rocha, é essencial "ir monitorizando a dinâmica da tempestade até porque terá diferentes impactos no território nacional" e "adequando decisões ao terreno". E lembra: "A responsabilidade social é de todos."