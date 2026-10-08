Air France e Lufthansa esperam decisão do Governo sobre a TAP na próxima semana

Os grupos de aviação Air France-KLM e Lufthansa disseram esta quinta-feira, 8 de outubro, esperar uma decisão na próxima semana do Governo português sobre a privatização da transportadora aérea nacional TAP, escusando-se a revelar o conteúdo das propostas.

“Estamos a aguardar uma decisão do Estado português e deveremos conhecê-la na próxima semana”, disse o presidente executivo do grupo Air France-KLM, Benjamin Smith, numa conferência de imprensa em Bruxelas das cinco maiores companhias aéreas europeias, integradas na associação Airlines for Europe (A4E).

Também presente na ocasião, o presidente executivo do grupo Lufthansa, Carsten Spohr, escusou-se a responder à questão da Lusa sobre o conteúdo das propostas ou os prazos, limitando-se a assinalar a rivalidade entre os dois grupos ao abraçar Benjamin Smith.

Na semana passada, a Air France-KLM e a Lufthansa apresentaram propostas vinculativas finais e melhoradas para a aquisição de 44,9% do capital da TAP, cabendo agora a decisão ao Governo português.

A operação prevê ainda a reserva de 5% do capital aos trabalhadores, ficando o restante nas mãos do Estado, atual acionista maioritário.

A privatização decorre num momento em que as companhias aéreas europeias alertam para a pressão crescente sobre a sua competitividade, nomeadamente devido aos custos energéticos, às taxas e encargos aeroportuários e à regulamentação europeia, enquanto defendem maior capacidade aeroportuária para acompanhar o crescimento da procura.