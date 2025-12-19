DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Air France-KLM reitera "forte interesse na TAP" e quer "aumentar mais a contribuição" para a economia do país

Grupo franco-holandês apalude a luz verde do Governo para passar à segunda fase da privatização da TAP, que arranca a 2 de janeiro, e reitera o "forte interesse na companhia".
"A Air France-KLM manifesta a sua satisfação com o anúncio do Governo português de que o grupo está qualificado para entrar na próxima fase do processo de privatização da TAP", afirmou esta sexta-feira, 19, o grupo franco-holandês numa nota enviada às redações.

A reação surge depois de o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, ter anunciado, durante esta manhã, que o Executivo deu luz verde às propostas dos três candidatos à compra de 44,9% do capital da transportadora aérea portuguesa. Além da Air-France-KLM, também a Lufthansa e a IAG foram qualificadas.

Numa conferência de imprensa realizada no Entroncamento, Pinto Luz referiu que os três grupos que manifestaram interesse na aquisição da companhia de bandeira cumprem os requisitos para passar à segunda fase do processo que irá arrancar a 2 de janeiro.

"O grupo reitera o seu forte interesse na TAP e aguarda com expectativa os próximos passos, nomeadamente a submissão de uma oferta não vinculativa até ao final do primeiro trimestre de 2026. As companhias aéreas do grupo Air France-KLM servem Portugal desde 1940 e operam mais de 600 voos semanais para cinco destinos no país", acrescenta.

A Air France-KLM afiança ainda que através da aquisição de uma participação na TAP "pretende aumentar ainda mais a sua contribuição para a economia portuguesa e criar valor para a TAP e para o país".

A Parpública irá agora endereçar os convites aos três consórcios para a apresentação das propostas não vinculativas. O processo terá a duração de 90 dias aos quais acresce um período de mais 30 dias para a avaliação por parte da empresa responsável pela gestão das participações do Estado que irá, posteriormente, elaborar um novo relatório.

A Air France-KLM submeteu a sua manifestação de interesse a 19 de novembro. Dias antes, recorde-se, o CEO , Benjamin Smith, referiu, durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do terceiro trimestre, querer reunir-se "com as partes interessadas, incluindo o Governo" no âmbito da proposta.

Recentemente, também a Delta Airlines se mostrou animada com a entrada da Air France-KLM na corrida à compra da TAP. A companhia aérea norte-americana, que opera em Portugal há oito anos, trabalha em codeshare com a franco-holandesa e assumiu ao DN como positiva a possível compra da TAP por parte da parceira.

