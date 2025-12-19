Air France-KLM reitera "forte interesse na TAP" e quer "aumentar mais a contribuição" para a economia do país

"A Air France-KLM manifesta a sua satisfação com o anúncio do Governo português de que o grupo está qualificado para entrar na próxima fase do processo de privatização da TAP", afirmou esta sexta-feira, 19, o grupo franco-holandês numa nota enviada às redações.A reação surge depois de o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, ter anunciado, durante esta manhã, que o Executivo deu luz verde às propostas dos três candidatos à compra de 44,9% do capital da transportadora aérea portuguesa. Além da Air-France-KLM, também a Lufthansa e a IAG foram qualificadas.Numa conferência de imprensa realizada no Entroncamento, Pinto Luz referiu que os três grupos que manifestaram interesse na aquisição da companhia de bandeira cumprem os requisitos para passar à segunda fase do processo que irá arrancar a 2 de janeiro. "O grupo reitera o seu forte interesse na TAP e aguarda com expectativa os próximos passos, nomeadamente a submissão de uma oferta não vinculativa até ao final do primeiro trimestre de 2026. As companhias aéreas do grupo Air France-KLM servem Portugal desde 1940 e operam mais de 600 voos semanais para cinco destinos no país", acrescenta.A Air France-KLM afiança ainda que através da aquisição de uma participação na TAP "pretende aumentar ainda mais a sua contribuição para a economia portuguesa e criar valor para a TAP e para o país".A Parpública irá agora endereçar os convites aos três consórcios para a apresentação das propostas não vinculativas. O processo terá a duração de 90 dias aos quais acresce um período de mais 30 dias para a avaliação por parte da empresa responsável pela gestão das participações do Estado que irá, posteriormente, elaborar um novo relatório.A Air France-KLM submeteu a sua manifestação de interesse a 19 de novembro. Dias antes, recorde-se, o CEO , Benjamin Smith, referiu, durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do terceiro trimestre, querer reunir-se "com as partes interessadas, incluindo o Governo" no âmbito da proposta.Recentemente, também a Delta Airlines se mostrou animada com a entrada da Air France-KLM na corrida à compra da TAP. A companhia aérea norte-americana, que opera em Portugal há oito anos, trabalha em codeshare com a franco-holandesa e assumiu ao DN como positiva a possível compra da TAP por parte da parceira..TAP: Governo exclui ativos de 'catering' e 'handling' da operação de venda .Delta Air Lines vê compra da TAP pela Air France-KLM como uma “mais-valia”